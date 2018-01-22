В CAS состоялись cлушания отстраненных российских конькобежцев

Слушания по делам четырех российских конькобежцев, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр, состоялись в Женеве, информирует РИА Новости со ссылкой пресс-службу Союза конькобежцев России.

На слушаниях в Женеве присутствовали Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, а Иван Скобрев принимал в них участие по видеосвязи.

Все четверо были пожизненно отстранены от Олимпийских игр по итогам работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи.