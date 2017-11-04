СМИ: Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела Фаткулиной и Румянцева

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда 6 ноября рассмотрит дела конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева, сообщает ТАСС. Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил в связи с упоминанием в докладе ВАДА во главе с независимым следователем Ричардом Маклареном.

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи на дистанции 500 метров.

Напомним, ранее комиссия МОК во главе с Освальдом, которая занимается перепроверкой проб с Олимпиады-2014, пожизненно отстранила от участия в Играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а также аннулировала их результаты. Решение по четырем оставшимся лыжникам еще не вынесено.

В понедельник комиссия рассмотрит дела олимпийского чемпиона Сочи скелетониста Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.