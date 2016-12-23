17:15 23 декабря | КОНЬКИ

Кьелд Нейс: "Рад, что финал Кубка мира перенесен из России"

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Голландец Кьелд Нейс рад переносу финала Кубка мира из Челябинска. Напомним, международный союз конькобежцев (ISU) вчера объявил о переносе финального этапа Кубка мира в связи с рекомендациями МОК.

- Я рад, что турнир перенесен из страны, которая использует неспортивные методы, - цитирует sportnieuws.nl Нейса. - Безопасность спортсмена всегда должна быть на первом месте. Возможно, все прошло бы должным образом, но нужно ли принимать этот риск? Речь идет о карьере многих спортсменов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jigan1609

чорт

00:18

Анастасия Волочкова

Нейс,тебе это не поможет,ублюдок!

19:00 23 декабря

streletc1783

Найс просто обычная шавка.Он отлично понимает что кубок мира хрен бы выиграл в честной борьбе.Просто хочет убрать соперников используя любые возможности.Картонный чемпион - на западе это почётно.

18:51 23 декабря

mhey074

гнида этот нейс. я сам из Челябинска. ждал этих стартов год. когда последний раз у нас проводили такие крупные старты (ЧЕ), поклонники конькобежного спорта ехали со всего Урала, с Сибири, Казахстана. Для нас это был настоящий праздник. Мы не избалованы такими мероприятиями. Почему зрители должны страдать от того что ещё и не доказано?

18:11 23 декабря

dmitriy_u_o_71

А я рад что такие уроды не приедут в Россию

18:08 23 декабря

Evgenyi3063

конечно, даже сикать перестал по ночам , травокур ...

18:05 23 декабря

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