Кьелд Нейс: "Рад, что финал Кубка мира перенесен из России"

Голландец Кьелд Нейс рад переносу финала Кубка мира из Челябинска. Напомним, международный союз конькобежцев (ISU) вчера объявил о переносе финального этапа Кубка мира в связи с рекомендациями МОК.
- Я рад, что турнир перенесен из страны, которая использует неспортивные методы, - цитирует sportnieuws.nl Нейса. - Безопасность спортсмена всегда должна быть на первом месте. Возможно, все прошло бы должным образом, но нужно ли принимать этот риск? Речь идет о карьере многих спортсменов.
Jigan1609
чорт
00:18
Анастасия Волочкова
Нейс,тебе это не поможет,ублюдок!
19:00 23 декабря
streletc1783
Найс просто обычная шавка.Он отлично понимает что кубок мира хрен бы выиграл в честной борьбе.Просто хочет убрать соперников используя любые возможности.Картонный чемпион - на западе это почётно.
18:51 23 декабря
mhey074
гнида этот нейс. я сам из Челябинска. ждал этих стартов год. когда последний раз у нас проводили такие крупные старты (ЧЕ), поклонники конькобежного спорта ехали со всего Урала, с Сибири, Казахстана. Для нас это был настоящий праздник. Мы не избалованы такими мероприятиями. Почему зрители должны страдать от того что ещё и не доказано?
18:11 23 декабря
dmitriy_u_o_71
А я рад что такие уроды не приедут в Россию
18:08 23 декабря
Evgenyi3063
конечно, даже сикать перестал по ночам , травокур ...
18:05 23 декабря