Кьелд Нейс: "Рад, что финал Кубка мира перенесен из России"

Голландец Кьелд Нейс рад переносу финала Кубка мира из Челябинска. Напомним, международный союз конькобежцев (ISU) вчера объявил о переносе финального этапа Кубка мира в связи с рекомендациями МОК.

- Я рад, что турнир перенесен из страны, которая использует неспортивные методы, - цитирует sportnieuws.nl Нейса. - Безопасность спортсмена всегда должна быть на первом месте. Возможно, все прошло бы должным образом, но нужно ли принимать этот риск? Речь идет о карьере многих спортсменов.