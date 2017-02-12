ISU не будет предпринимать мер к российским спортсменам, пока идет расследование МОК

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет предпринимать действий по отношению к российским спортсменам до тех пор, пока идет расследование Международного олимпийского комитета (МОК), которое основано на докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Об этом сообщил глава ISU Ян Дайкема.

– Этим делом занимаются две комиссии, приводит портал Inside the Games слова Дайкемы. – Мы ждем результатов, а до этого момента мы в это дело вмешиваться не будем. Как только будут какие-то новости, то мы сразу дадим знать об этом.

Напомним, что в декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов причастны к нарушениям антидопинговых правил.