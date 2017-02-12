23:08 12 февраля | КОНЬКИ

ISU не будет предпринимать мер к российским спортсменам, пока идет расследование МОК

0
0
0

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет предпринимать действий по отношению к российским спортсменам до тех пор, пока идет расследование Международного олимпийского комитета (МОК), которое основано на докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Об этом сообщил глава ISU Ян Дайкема.

 
Ряд россиян-участников Игр-2014 попал под подозрение МОК.От Легкова до Глазыриной. Кто в черном списке МОК?

– Этим делом занимаются две комиссии, приводит портал Inside the Games слова Дайкемы. – Мы ждем результатов, а до этого момента мы в это дело вмешиваться не будем. Как только будут какие-то новости, то мы сразу дадим знать об этом.

Напомним, что в декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов причастны к нарушениям антидопинговых правил.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ