Тереза Йохауг: "Никому больше не доверяю"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг отметила, что будет сложно снова довериться медицинской бригаде после сдачи положительной допинг-пробы на клостебол. По словам спортсменки, препарат попал в организм вместе с кремом для губ. Бывший врач женской сборной Норвегии Фредерик Бендиксен ранее взял ответственность за инцидент, отметив, что не обратил внимания на содержание запрещенного препарата.

Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев. Первое слушание по ее делу в Спортивном арбитражном суде в Лозанне пройдет 6 июля.

– Я больше никому не доверяю. Есть только я, – приводит NRK слова Йохауг. – Теперь будет сложно снова довериться медицинской бригаде. Этот случай доказал, что делать этого нельзя. Спортсмен сам несет за себя ответственность.

Да, я не заметила предупреждения о допинге. Открыла упаковку, отбросила ее и просто стала использовать крем. Каждый силен задним числом. Что случилось, то случилось. Мне просто нужно сделать все, что в моих силах в данных обстоятельствах.