01:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Тереза Йохауг: "13 месяцев дисквалификации за крем для губ - это неправильно"

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг подчеркнула, что считает 13-месячную дисквалификацию за использование крема для губ слишком суровым наказанием. Ранее о таком решении объявило Норвежское антидопинговое агентство. Спортсменка не сможет принимать участие в соревнованиях до 18 ноября 2017 года.

- Я рада, что агентство согласилось, что я не хотела улучшить свои результаты, используя крем для губ, - приводит VG слова Йохауг. - Конечно, антидопинговые правила должны быть строгими. Но я считаю, что 13 месяцев дисквалификации за кремя для губ - это неправильно. В ближайшее время обсудим с моим адвокатом наши дальнейшие действия.

Напомним, в октябре 2016 года допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Йохауг заявила, что оно содержалось в креме для губ, который она использовала для защиты от солнечных ожогов. По словам лыжницы, эту мазь ей дал врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AlCapone

А 2 года за то, что Родченков твои пробирки обгрыз, правильно????

06:31

RW.irk

Правильно, Тереза! Наши с тобой общие друзья тоже так считают. Пожизненно и всех делов)))

06:25

shu111

Конечно, неправильно! Правильно - 2 года.

03:02

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