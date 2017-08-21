Елена Вяльбе: "Петухову и Панжинскому непросто даются тренировки в группе Крамера, но это должно дать свои плоды"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что российским лыжникам Алексею Петухову и Александру Панжинскому пока непросто даются тренировки в группе немца Маркуса Крамера. Она также добавила, что серьезных проблем со здоровьем ни у кого в сборной нет.

Напомним, что ранее Петухов и Панжинский тренировались под руководством Юрия Каминского.

– Безусловно, им пока тяжело по тренировкам, они так не тренировались, как сейчас, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – С Сашей общались, спросила, как он, сильно ли устал, он ответил: "Конечно. Очень много нового, объемы большие, но я верю, что это даст свои плоды". Ребята терпят, но силы и желание есть. Девчонки, конечно, не все пока на одном уровне, хотелось бы, чтобы весь коллектив суперхорош был, но так не бывает. Молодые девчонки очень радуют, хочется верить, что идут в правильном направлении.

Наверное, даже хорошо, что смешанная группа, мы тоже раньше вместе ездили. Немного полегче, когда и девчонки, и ребята вместе. В быту легче переносится, но на тренировках пашут будь здоров. Атмосфера хорошая.

По травмам, слава богу, серьезных проблем нет. Лена Соболева немного повредила спину, но это небольшие проблемы. К счастью, все хорошо. Разговаривала с Юрием Каминским, они в Новой Зеландии, спросила, как у Никиты Крюкова спина, говорит, что все нормально, все под контролем.