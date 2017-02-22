Алексей Петухов: "Нас боятся, потому что правда будет сказана на весь мир"

Временно отстраненный лыжник Алексей Петухов заявил, что останется в Лахти и выступит на встрече спортсменов с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS). Вчера стало известно, что CAS отклонил апелляцию пятерых российских лыжников (Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова и Шаповаловой) с просьбой рассмотреть дело об их дисквалификации в ускоренном режиме и допустить их до соревнований.

Приводим полностью сообщение Петухова в "Инстаграме":

Друзья! Трудно говорить, но говорить нужно! Эта боль - она моя, ваша, наших сердец. Боль от того, что нет правды. Хочется, чтобы тебя услышали, твой крик души, за что... Это не преувеличение эмоций – это настоящая реалия моего вечера, уже и ночи, нужно спать, но как уснуть... Знаете, почему нас не допустили?! Да потому что весь акцент прессы был бы на нас и баталии спортивных состязаний отошли бы на второй план. Нас боятся, потому что правда будет сказана на весь мир. В последние две недели я сделал все возможное, чтобы мой организм и голова могли бороться, я чувствовал это и ждал возможности борьбы.



Ходишь по гостинице и чувствуешь себя чужим, нужна аккредитация, чтобы покушать, а ее нет, нужен номер, чтобы потренироваться, но нельзя. Первое чувство – уехать, но потом ты понимаешь – НЕТ, я буду смотреть им в глаза, завтра поеду на митинг, скажу, что смогу сказать.

CAS отклонил обращение пяти российских лыжников. Легков и компания не выступят на ЧМ