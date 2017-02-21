Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников – Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова. СAS не стал рассматривать их дела в ускоренном режиме.
Россияне были дисквалифицированы Международной федераций лыжного спорта (FIS) на время разбирательства из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинг-махинациях с пробами спортсменов во время соревнований в аккредитованной ВАДА сочинской лаборатории.
22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении 28 российских участников Игр-2014, в числе которых – шесть лыжников (помимо обратившихся в CAS, это Юлия Иванова). С того же дня ведет отсчет отстранение по линии FIS. Россияне пытались оспорить это решение в конце прошлого года перед "Тур де Ски", однако получили отказ. При этом допинговая панель FIS не изменила вердикт после слушаний 25 января (по Легкову и Белову) и 6 февраля (по Петухову, Шаповаловой и Вылегжанину). После этого лыжники обратились в CAS для ускоренного рассмотрения своих дел перед чемпионатом мира. Но суд не стал выносить решение в таком режиме.
"Расследование все еще продолжается, стороны обмениваются письменными доводами, идет процесс назначения судей, которым предстоит вынести вердикт по делу спортсменов. На таких ранних стадиях пока еще рано судить, каким он будет", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте CAS.
Никто из этой пятерки теперь не сможет выступить на чемпионате мира-2017, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. При этом в заявлении CAS подчеркивается, что речь идет лишь о попытке спортсменов опротестовать решение об их временном отстранении до чемпионата мира, с самим расследованием в их отношении данный вердикт никак не связан.
RW.irk
Понимаю, что гуглить 24 часа в сутки тяжело, поэтому помогу малость. Иркутск UTC +8.
19:55
Весёлый©
Beard ___ Они просто не догоняют. Вчера даже цитату Мамардашвили привёл: "Я истину ставлю выше моей Родины". И не могут общаться по теме, малость туповаты и гуглят слабо, обязательно стоит наехать. Ну а раз наезжают, стану отвечать, как считаю нужным.
19:55
Beard
Весёлый© 30 лет за ЦСКА! ___ Ну да, интереснее вас, упоротых поцреотов троллить. Кроме того, я самый патриот Россиюшки........................у них все,кто против допинга,или русофоб,то ли либераст,а то и пиндос,или кастрюлеголовый.а вот они самые "патриоты" и есть,при этом отбитые на всю голову.
19:49
King's Bounty IIII
Антимайдан King's Bounty IIIIДа и от Сочи какой то привкус.============== А ты не потребляй отраву - западную пропаганду - и "привкуса" не будет :) ______________ Ничего, мы своих не бросаем, Мутный впишется конечно !
19:46
RW.irk
"боярышник"-----Совсем беда с мозгами(( Ни ума, ни фантазии не осталось, один гугл и спасает. А если его вдруг закроют, че делать?...
19:44
Весёлый©
ГАГАГА
19:38
Весёлый©
[ушёл вычитывать свои старые комменты, которые копит боярышник]
19:37
Антимайдан
King's Bounty IIIIДа и от Сочи какой то привкус.============== А ты не потребляй отраву - западную пропаганду - и "привкуса" не будет :)
19:34
Антимайдан
Запад - цивилизация юристов. Поэтому наших лыжников они "побеждают" в своих судах, на "основе" домыслов, безо всяких доказательств. Поэтому у их лыжников - "астматиков" есть "законное" разрешение на использование допинга и они теперь - "не допингеры".
19:32
King's Bounty IIII
Мне не нужна победа любой ценой...Да и от Сочи какой то привкус.
19:31
RW.irk
оспади...какой же тупой и примитивный. Ща Третьяков, Легков и Зубков описились со страха, ведь унылый неудачник их липовыми пощщитал. Как жить дальше великим спортсменам? Вот бугага, так бугага)) Бестолочь, ссытся ответить че предсказывал по участнику ЧМ 2017 по бобслею и скелетону. Бгг
19:31
намкрыш
На всё воля Господа Бога! Спасибо, Господи! Справедливость восторжествовала!
19:30
Весёлый©
rusfed 2.0 Есть мужик с мозгами и деньгами - Прохоров. Поручите вопрос ему ___ Эмм?
19:29
rusfed 2.0
Есть мужик с мозгами и деньгами - Прохоров. Поручите вопрос ему. Всяко результативнее получится, чем у мотористов с мореходных училищ
19:27
rusfed 2.0
Вот как надо бороться с допингом: 14 FEB 2017. Disgraced cyclist Lance Armstrong is facing a $100-million lawsuit for accepting millions of dollars in sponsorship from the US Postal Service.
19:24
rusfed 2.0
Немецкая N-TV прогнозирует скорое завершение 10-летнего расследования скандала с лабораторией доктора Фуэнтеса с топ-именами из футбола, тенниса и легкой атлетики (скандал начался с Яна Ульриха)
19:24
Весёлый©
Т.е. это те самые посоны, насчет которых всё уже решено. Как говорится, прими удобную позу и наслаждайся.
19:23
Весёлый©
гагага, боярышник тут как тут. у Третьякова 2 царапины, но для меня это такой же липовый чемпион, как и Легков с Зубковым.
19:22
RW.irk
Кому-то что-то показалось, ну и надо теперь эти фантазии попытаться расследовать годика так полтора. Ну а куда торопиться, зима ж в разгаре. ЗЫ. Интересно, что Унылый ждун предсказывал по Третьякову? Вопрос риторический.
19:18
Весёлый©
30 лет за ЦСКА! ___ Ну да, интереснее вас, упоротых поцреотов троллить. Кроме того, я самый патриот Россиюшки.
19:12
Vlаdimir
Скоты!
19:03
30 лет за ЦСКА!
Слышь, Весёлый, а че ты на своих гов*но-пабликах не трешься? Неинтересно? :-DD
19:01
LemieuxMario
все правильно ибо нех)))
18:58
PallMall
Мастерски вырубили основной состав нашей сборной, но это им не поможет!
18:54
El_tempo
"Независимый эксперт макларен" смешно звучит
18:54
Весёлый©
Ну, как и предсказывал. Затрахали тереть комменты, кстате.------------------>>>>>>>>
18:48