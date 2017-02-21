Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников – Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова. СAS не стал рассматривать их дела в ускоренном режиме.

Россияне были дисквалифицированы Международной федераций лыжного спорта (FIS) на время разбирательства из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинг-махинациях с пробами спортсменов во время соревнований в аккредитованной ВАДА сочинской лаборатории.

22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении 28 российских участников Игр-2014, в числе которых – шесть лыжников (помимо обратившихся в CAS, это Юлия Иванова). С того же дня ведет отсчет отстранение по линии FIS. Россияне пытались оспорить это решение в конце прошлого года перед "Тур де Ски", однако получили отказ. При этом допинговая панель FIS не изменила вердикт после слушаний 25 января (по Легкову и Белову) и 6 февраля (по Петухову, Шаповаловой и Вылегжанину). После этого лыжники обратились в CAS для ускоренного рассмотрения своих дел перед чемпионатом мира. Но суд не стал выносить решение в таком режиме.

"Расследование все еще продолжается, стороны обмениваются письменными доводами, идет процесс назначения судей, которым предстоит вынести вердикт по делу спортсменов. На таких ранних стадиях пока еще рано судить, каким он будет", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте CAS.

Никто из этой пятерки теперь не сможет выступить на чемпионате мира-2017, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. При этом в заявлении CAS подчеркивается, что речь идет лишь о попытке спортсменов опротестовать решение об их временном отстранении до чемпионата мира, с самим расследованием в их отношении данный вердикт никак не связан.