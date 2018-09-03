Усы сборной, признание Дзюбы и проклятье "Спартака"

Артем ДЗЮБА и его партнеры: сборная вернулась. С усами. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 3 сентября.

СБОРНАЯ. Сами с усами

Футболисты сборной России оригинально поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку с усами и в майках с его изображением в скафандре. Тренер остался доволен, сообщил о назначении Артема Дзюбы капитаном и напомнил: путь героя ЧМ-2018 в сборную начался с усов.

ГОЛ. Черышев – в топ-10 ФИФА. Кто забил лучший мяч?

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 включен ФИФА в десятку претендентов на звание лучшего мяча года. Вы можете поддержать Черышева в голосовании.

ПРОКЛЯТИЕ. У Жиго все плохо: диагностирован разрыв "крестов"

"Спартак" объявил, что у французского центрального защитника Самюэля Жиго разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, после операции он пропустит около полугода. Это уже шестая потеря команды Массимо Карреры из-за серьезной травмы связок колена после чемпионского сезона-2016/17. Отдельное обсуждение: виноват ли Дзюба в "крестах" Жиго?

РАЗБОР. Прямолинейный "Зенит". Помолодевший "Спартак"

В воскресенье в центральном матче первой части чемпионата "Спартак" и "Зенит" выдали довольно блеклый футбол, который вряд ли останется в памяти. Но интересные моменты все же были.

ТРАНСФЕРЫ. Единственным новичком "Зенита" мог стать Вернблум

В ночь с пятницы на субботу в России завершилась летняя трансферная кампания. Подводим ее итоги и раскрываем некоторые нюансы.

СУММА. Сколько будет получать Емелин в "Авангарде"

Защитник Алексей Емелин подписал трехлетнее соглашение с "Авангардом" и завершил свою карьеру в НХЛ. Предложение "ястребов" подкупило не только суммой, но и сроком.

СКОРОСТЬ. Российский пилот установил рекорд

Сергей Сироткин набрал первый балл в карьере и вошел в историю. В "Формуле-1" такого не было никогда.

БИАТЛОН. Без флага или без сборной?

В биатлоне готовятся рассмотреть "русское дело". Разбираемся, как IBU будет наказывать Россию за допинговое прошлое.

ХЕЙТЕР. "Горжусь бойкотом Тюмени"

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не только не жалеет о пропуске финального этапа Кубка мира в Тюмени в марте, но и гордится этим. Он ненавидит Россию, хотя ни разу здесь не был.

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