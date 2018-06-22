Провал Месси, издевки Бразилии над Аргентиной и новая цена за Головина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 июня.

КРАХ МЕССИ. Аргентина в шаге от вылета

Аргентина в футболе это как Россия в хоккее – великое прошлое, таланты, а то и гении, в каждом поколении, но на крутых турнирах команда взять себя в руки не может. Столько ожиданий и столько неудач. Вот и чемпионат мира в России, похоже, станет провалом для латиноамериканской команды.

ПЛАЧЬ, АРГЕНТИНА. Месси никогда не выиграет чемпионат мира?

Аргентинцы за 90 минут игры с хорватами так и не смогли забить. Пожалуй, Месси понимал, что этот результат оставит Аргентину в шаге от вылета с турнира, а значит ему никогда не выиграть Кубок мира – вряд ли у Лео останутся силы, физические и моральные, играть в сборной до Катара-2022. Самое удивительное, что этой сборной Аргентины, возможно, было бы даже лучше без Месси – без этой слепой и безрассудной веры в его футбольный гений. Но об этом уже никто и никогда не узнает.

АГОНИЯ АРГЕНТИНЫ. Игроки просят Сампаоли уйти до матча с Нигерией?

Игроки сборной Аргентины после разгрома в Нижнем Новгороде обратились к главному тренеру Хорхе Сампаоли с просьбой оставить свой пост до заключительного матча в группе против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург). Команда выразила желание, чтобы в третьем туре ей руководил экс-нападающий сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года, Хорхе Бурручага, в настоящий момент выполняющий обязанности ассистента главного тренера. Ситуацию источник описывает предельно ясно: "В сборной бунт".

ДОЖАЛИ. ВАР победил Неймара, Неймар – Коста-Рику

Перед матчем с Коста-Рикой желтое бразильское море только и пело: "О, Ди Мария! О, Маскерано! О, Месси, чао, чао, чао..." Вроде бы что-то новенькое: во всяком случае раньше в широком спектре бразильских песен такая не встречалась. Это аргентинцы могли поддеть своих соседей во время прошлого чемпионата мира или двух последних Кубков Америки, когда команда Месси добиралась до финала, а Бразилия вылетала раньше. Но теперь все встало с ног на голову.

МРАК. Аргентинский болельщик влип в историю

Лишение паспорта болельщика, запрет на посещение матчей чемпионата мира, досрочное возвращение домой - все это последствия одной неудачной шутки болельщика сборной Аргентины Нестора Фернандо Пенови. Печально, что жертвой этой шутки стала молодая российская девушка.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Зачем Хаит извинился перед Черчесовым?

Так сложилось, что одним из основных хейтеров Станислава Саламовича стал считаться Ростислав Хаит: актер незадолго до старта чемпионата заявил: тренера надо немедленно уволить. Но после двух побед сборной извинился. Так и сказал: "Простите, Станислав Саламович". Не понимаю, за что надо извиняться – Хаиту и всем тем (в том числе и мне), кто критиковал тренера и возглавляемую им команду.

ЭКСКЛЮЗИВ. Жозе Коусейру: "У Головина огромный потенциал, он стоит дороже 20 миллионов"

Португальский тренер Жозе Коусейру, в 2011 – 2012 годах возглавлявший "Локомотив", дал интервью "СЭ" – о сборной России, ее лучшем игроке, важности Криштиану Роналду для Португалии, и фаворитах чемпионата мира.

СКУЧАЛИ? Чемпионат России. Календарь нового сезона

"СЭ" стал известен проект календаря следующего чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС. Изучайте, готовьте выезды и походы на новенькие стадионы.

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