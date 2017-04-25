Победа "Спартака", дерби для Глушакова и юбилей Третьяка

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 25 апреля.

ЛИДЕР. "Спартак" после Ростова

25-й тур премьер-лиги открылся победой "Спартака". Пережив субботний разгром в гостях у "Ростова", первая команда чемпионата с минимальным перевесом обыграла "Урал" - 1:0. Перед воскресным дерби с ЦСКА подопечные Массимо Карреры подняли себе настроение. Тем временем дончане взяли верх над "Уфой" с сухим рекордом своего вратаря Никиты Медведева.

ВЕРДИКТ. Глушаков все-таки сыграет в дерби

КДК РФС определил наказания для капитана "Спартака" Дениса Глушакова и форварда "Урала" Романа Павлюченко, получивших красные карточки в 24-м туре. Оба не получили длительных дисквалификаций и пропустили только вторничную встречу своих команд, за которой следили с трибуны. "Рад, что КДК справедливо разобрался в эпизоде!" – заметил Глушаков.

ОЦЕНКА. "Двойка" для судьи Еськова

По информации "СЭ", инспектор Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в скандальном матче 24-го тура "Зенит" – "Урал" оценку "неудовлетворительно". При этом решения главного арбитра по удалениям футболистов гостей признаны верными.

КАНДИДАТ. Паулу Соуза: "Зенит"? Не комментирую!"

По данным "СЭ", 46-летний наставник "Фиорентины" Паулу Соуза второй год входит в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита". Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу представители клуба из Санкт-Петербурга проведут предметные переговоры с португальским специалистом.

ЮБИЛЕЙ. Владислав Третьяк: "Тарасов сказал мне: "Полуфабрикат, если выживешь – будешь великим!"

Сегодня величайшему голкиперу в истории отечественного хоккея, а ныне президенту ФХР исполняется 65 лет. Перед юбилеем со знаменитым голкипером поговорил обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Публикуем беседу в двух частях.

СОСТАВ. Семь вопросов сборной перед ЧМ

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды для участия в Чешских играх. Корреспондент "СЭ" Павел КЛИМОВИЦКИЙ поднимает кадровые вопросы перед последним этапом подготовки к чемпионату мира по хоккею-2017.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Отмоется ли Шарапова от допинга?

В среду Мария Шарапова выйдет на первый матч после 15-месячной мельдониевой дисквалификации. После возвращения 30-летней россиянке придется решать не только спортивные проблемы, но и ломать стереотипы в отношении спортсменов, наказанных за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассуждает обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.