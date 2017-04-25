21:30 | Вечерний "СЭ"

Победа "Спартака", дерби для Глушакова и юбилей Третьяка

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:0. Гол ФЕРНАНДУ принес красно-белым победу перед дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:0. Гол ФЕРНАНДУ принес красно-белым победу перед дерби. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 25 апреля.

ЛИДЕР. "Спартак" после Ростова
25-й тур премьер-лиги открылся победой "Спартака". Пережив субботний разгром в гостях у "Ростова", первая команда чемпионата с минимальным перевесом обыграла "Урал" - 1:0. Перед воскресным дерби с ЦСКА подопечные Массимо Карреры подняли себе настроение. Тем временем дончане взяли верх над "Уфой" с сухим рекордом своего вратаря Никиты Медведева.

ВЕРДИКТ. Глушаков все-таки сыграет в дерби
КДК РФС определил наказания для капитана "Спартака" Дениса Глушакова и форварда "Урала" Романа Павлюченко, получивших красные карточки в 24-м туре. Оба не получили длительных дисквалификаций и пропустили только вторничную встречу своих команд, за которой следили с трибуны. "Рад, что КДК справедливо разобрался в эпизоде!" – заметил Глушаков.

ОЦЕНКА. "Двойка" для судьи Еськова
По информации "СЭ", инспектор Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в скандальном матче 24-го тура "Зенит" – "Урал" оценку "неудовлетворительно". При этом решения главного арбитра по удалениям футболистов гостей признаны верными.

КАНДИДАТ. Паулу Соуза: "Зенит"? Не комментирую!"
По данным "СЭ", 46-летний наставник "Фиорентины" Паулу Соуза второй год входит в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита". Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу представители клуба из Санкт-Петербурга проведут предметные переговоры с португальским специалистом.

ЮБИЛЕЙ. Владислав Третьяк: "Тарасов сказал мне: "Полуфабрикат, если выживешь – будешь великим!"
Сегодня величайшему голкиперу в истории отечественного хоккея, а ныне президенту ФХР исполняется 65 лет. Перед юбилеем со знаменитым голкипером поговорил обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Публикуем беседу в двух частях.

СОСТАВ. Семь вопросов сборной перед ЧМ
Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды для участия в Чешских играх. Корреспондент "СЭ" Павел КЛИМОВИЦКИЙ поднимает кадровые вопросы перед последним этапом подготовки к чемпионату мира по хоккею-2017.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Отмоется ли Шарапова от допинга?
В среду Мария Шарапова выйдет на первый матч после 15-месячной мельдониевой дисквалификации. После возвращения 30-летней россиянке придется решать не только спортивные проблемы, но и ломать стереотипы в отношении спортсменов, наказанных за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассуждает обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".
0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий