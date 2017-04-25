Паулу Соуза: "Зенит"? Не комментирую!"

По данным "СЭ", 46-летний Паулу Соуза второй год входит в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита". Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу, представители клуба из Санкт-Петербурга проведут предметные переговоры с португальским специалистом. С 2015 года Соуза работает с "Фиорентиной", но его контракт истекает после окончания сезона и продлен не будет.

Прояснить ситуацию мы попросили самого тренера.

– "Зенит"? – улыбнулся Соуза, которому позвонил корреспондент "СЭ". И тут же продолжил очень категорично. – Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу.

Напомним, что во время игровой карьеры Соуза выступал за сборную Португалии, "Бенфику", "Спортинг", "Ювентус", дортмундскую "Боруссию", "Интер", "Панатинаикос" и "Эспаньол". Он дважды (с "Юве" и "Боруссией") побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, чемпионат и Кубок Италии, Суперкубок Италии, Межконтинентальный кубок, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Затем он тренировал "КПР", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби" Т-А и "Базель", становился чемпионом Израиля и Швейцарии, обладателем Кубка венгерской лиги и Суперкубка этой страны. (Александр БОБРОВ)