Паулу Соуза: "Зенит"? Не комментирую!"

По данным "СЭ", 46-летний Паулу Соуза второй год входит в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита". Не исключено, что в случае расставания с Мирчей Луческу, представители клуба из Санкт-Петербурга проведут предметные переговоры с португальским специалистом. С 2015 года Соуза работает с "Фиорентиной", но его контракт истекает после окончания сезона и продлен не будет.
Прояснить ситуацию мы попросили самого тренера.
– "Зенит"? – улыбнулся Соуза, которому позвонил корреспондент "СЭ". И тут же продолжил очень категорично. – Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу.
Напомним, что во время игровой карьеры Соуза выступал за сборную Португалии, "Бенфику", "Спортинг", "Ювентус", дортмундскую "Боруссию", "Интер", "Панатинаикос" и "Эспаньол". Он дважды (с "Юве" и "Боруссией") побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, чемпионат и Кубок Италии, Суперкубок Италии, Межконтинентальный кубок, становился бронзовым призером чемпионата Европы.
Затем он тренировал "КПР", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби" Т-А и "Базель", становился чемпионом Израиля и Швейцарии, обладателем Кубка венгерской лиги и Суперкубка этой страны. (Александр БОБРОВ)
Paolo Di Canio
Сруба улыбнулся, когда ему позвонили! Дальше можно не читать этот бред!
18:55
Lane
Запарили уже при любом удобном случае сливать тренера. Что за практика пошла тупая? Цыгана сливать надо конечно, тут вопрос зачем его взяли вообще? Надеюсь новый тренер продержится долго, как Спалетти, и будет строить команду, а не покупать быстро-быстро игроков и потом думать, что же с ними делать?
18:53