19:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто

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Не пропустив в первые шесть минут матча против "Уфы", вратарь "Ростова" Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 778 минут. Таким образом, 22-летний голкипер установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.

Кроме того, Медведев превзошел клубный рекорд сухой серии, принадлежавший Сослану Джанаеву, и вышел на третье место в списке самых непропускающих вратарей, уступая только Левицкому (809 минут) и Руслану Нигматуллину (939 минут). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Никита МЕДВЕДЕВ

Рос тов

2016/17

778

-

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

2000

777

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015/16

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

764

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

778

-

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

765

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
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