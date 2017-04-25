В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто

Не пропустив в первые шесть минут матча против "Уфы", вратарь "Ростова" Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 778 минут. Таким образом, 22-летний голкипер установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.
Кроме того, Медведев превзошел клубный рекорд сухой серии, принадлежавший Сослану Джанаеву, и вышел на третье место в списке самых непропускающих вратарей, уступая только Левицкому (809 минут) и Руслану Нигматуллину (939 минут). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Рос тов
|
2016/17
|
778
|
-
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
2000
|
777
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015/16
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
764
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Ростов
|
2016/17
|
778
|
-
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
765
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак