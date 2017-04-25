В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто

Не пропустив в первые шесть минут матча против "Уфы", вратарь "Ростова" Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 778 минут. Таким образом, 22-летний голкипер установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.

Кроме того, Медведев превзошел клубный рекорд сухой серии, принадлежавший Сослану Джанаеву, и вышел на третье место в списке самых непропускающих вратарей, уступая только Левицкому (809 минут) и Руслану Нигматуллину (939 минут). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России

Вратарь Клуб Сезон Минуты Кто прервал Никита МЕДВЕДЕВ Рос тов 2016/17 778 - Максим ЛЕВИЦКИЙ Черноморец 2000 777 Егор ТИТОВ Спартак Сослан ДЖАНАЕВ Ростов 2015/16 775 Сергей САМОДИН Мордовия Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ Торпедо 1995 767 Сергей ЮРАН Спартак Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2016/17 764 Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов Александр ФИЛИМОНОВ Спартак 1998 720 Герман КУТАРБА Жемчужина

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России