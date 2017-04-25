Еськов получил "двойку" за матч "Зенит" – "Урал"

По информации "СЭ", инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно". При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.
В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Игоря Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".
За комментариями "СЭ" обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.
– За что Еськову снижена оценка? – вопрос Будогосскому.
– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.
– Но оценка неудовлетворительная?
– Не даю такой информации. (Сергей ЕГОРОВ)
Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным: Еськов удалил трех игроков "Урала". "СЭ" вел трансляцию матча, а также разобрал спорные моменты.
ДА!!
Урал играл жёстко, порой борзо после первых 15мин ... выбили из игры Кокорина...наполучили ж/к, но продолжали играть без страха получить вторую: раз есть у игрока уже ж/к, то побоится судейка давать вторую....так что испоганили игру прежде всего игроки Урала, а главным поганцем оказался психованный Павлюченко
18:53
serzheo
К слову для недовольных. Вы напрасно такие суровые, завтра вашего любимого Глушакова так же срубят и уедет он на больничку, а защитник сошлется на прецедент, который мог бы состояться сегодня. Да и вообще пойдет жесткая рубка и попасть под гребенку будет не трудно. Так что спасибо скажите что так все закончилось.
18:48
Че Буратор 3
двойку со скольки нулями еськов получил от свинофермы?
18:44
Dzaga
Расходимся
18:41
aug081266
Охренеть,Еськов Уралу подсуживал!!!!!!!!!!!
18:36
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy------- Так-то, Зениту надо в миньку заявиться. Там супротив них изначально 5 рыл выходить будут. И ни Еськова, ни скандалов. Надо подкинуть Ляксей, свет Борисычу идейку. За долю малую от Народных.
18:35
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
=0= Сейчас звонил Будогосскому, говорит - Еськова вежливо попросили не портить праздник Питеру,....Ну Спартаку на открытии "Открытия" )) тоже такой гол правильный засчитали...)))
18:34
old grumbler
=0= - а Будогосский вместе с Наполеоном в палате лежит?
18:34
old grumbler
ФанТема - без Лукойла и нет Спартака пока не подобрал все побирались...
18:33
old grumbler
Болела_23 - ты еще слезу пусти по таджикским строителям вы их в Москве очень любите работой нагружать и жалеть, жалеть вы просто мастера очень любите себя жалеть вот и поплачьтесь друг дружке в плечо
18:32
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Болела23 из запоя,ростовского, вышел.Вечером опять уйдет)))
18:31
Medved.
ну и как надо судить грубые подкаты, хамское поведение и мордобой по мнению фанатов?
18:30
old grumbler
Platinum1991 - да ты писатель но лучше бы писал как Чехов коротенько... После того как гражданам захотелось хороших учителей врачей полицейских - работников в этих отраслях сильно поубавилось и теперь везде нехватка специалистов зато народ счастлив может болтать обо всех и всех строить только ЛУЧШЕ не стало и судьи иностранные тоже ошибаются только футбол тут не причем пока Московская грядка с Газпромовской не договорится так и будут ни за что судей оскорблять и унижать. Если бы Спорт Экспресс не поднял вой после матча Зенита со Спартаком ничего бы и не было, ведь после матча Спартака с Зенитом нет столько очерков с криками Зениту не дали пенальти... Ну не дал и не дали... А как кричали что не удалили Кришито как кричали не одну неделю...
18:28
serzheo
Да, думайте как хотите))
18:26
King's Bounty IIII
Серж + Грум = дурдом
18:26
Thomas_Boy
.
18:25
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ А ведь грешно над больными смеяться. Но КБ-Бог простит. Вон у Сержа оно как? Экзамен в школе сдал и все вроде по делу. А в дневнике двойка. Кто виноват? Московитые.
18:24
Адекватный Зритель_
serzheo--- Ну да, каюсь. Над убогими грешно смеяться...
18:24
ФанТема
Ответ old grumbler без газпрома вы сенит зеро - ноль. Смотрите банер на матче СПАРТАК-сенит
18:22
marksan
Slim Taller____ Выход один - убрать комментаторов с нерусскими никами!
18:21
Курт Лямке
Не, тут че то не то... Гена Орлов ясно же сказал, что все по правилам! Ну не стал бы он клевещать!:))))))))))))
18:20
serzheo
Адекватный Зритель____ А че ты ржешь Эдька, вам говорили что все по делу, так оно и есть. Не надо было эмоции включать.
18:20
old grumbler
Vedi - нет они должны были в Дом 2 обратится за комментариями!!! Ты вообще думаешь что пишешь?
18:19
=0=
Сейчас звонил Будогосскому, говорит - Еськова вежливо попросили не портить праздник Питеру, т.к. нельзя на стадионе на 45 лярдов облажаться в первом же матче, и сделать все красиво, но он, как "настоящий московский арбитр" и "честный гражданин своей страны", запротивился, но т.к. предложение было из разряда "нельзя отказаться", стал облегчать жизнь Спартаку перед встречей с Уралом, удаляя побольше игроков, и, особенно, Павлюченко, т.к. бывшие спартаковцы играют обычно выше своих возможностей против своего родного клубом, и, выполнив "заказ", все же опозорил первый матч на Газпром-арене. За это и наказан.
18:19
Platinum1991
Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Они у нас есть! Почему не ставят Кавазашвили, Газзаева, Слуцкого. Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала и других клубов на справедливое и честное судейство. Если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ошибок арбитра Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова и других арбитров, можно было бы избежать! Вот вам свежий пример. Матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом», который пройдёт сегодня 25.04.17 г. в 19.30 на «Открытии Арене», обслужит судейская бригада под руководством Владимира Сельдякова из Балашихи. За работу на игре между «Спартаком» и «Зенитом» Сельдяков получил «двойку» от инспектора судейского корпуса РФС. Двоешное СКАНДАЛЬНОЕ судейство не помешало Сельдякову получить назначение на игру между «Спартаком» и «Уралом»! ЭТО судейская ДИКОСТЬ! Вот какие судейские фокусы выкидывает Будогосский! А потом ОРЁТ на всю страну, что у нас самое "лучшее" судейство в Мире! Именно 38-летний Сельдяков работал в качестве дополнительного арбитра за воротами в матче «Спартак» - «Зенит», в котором Зенит проиграл - 2:1 из-за СКАНДАЛЬНОГО судейства Егорова и Сельдякова. Именно Сельдяков - резко ОСЛЕП и НЕ УВИДЕЛ игры руками Дмитрия Комбарова в штрафной Спартака, и якобы, по ГЛУПОЙ и ИДИОТСКОЙ версии Егорова, в своё оправдание, он не назначил пенальти в ворота «Спартака»! Так Егоров тоже ОТЛИЧНО видел, как Комбаров играл руками в своей штрафной, но ПРОМОЛЧАЛ и не поставил 100000000000000% пенальти! Цена вопроса и пенальти НЕТ! Вот как судят и ЧУДЯТ наши арбитры в матчах с участием Спартака! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! В чемпионате Испании в сезоне-2017/18 может появиться система видеоповторов. За её внедрение выступает президент судейского комитета Виториано Санчес Аминио. По его мнению, эта система позволит ПОЛНОСТЬЮ искоренить ошибки арбитров в испанском чемпионате в пользу одной из команд. Предполагается, что система будет использована в самых крайних случаях, а за монитором будет следить специальный обученный ассистент арбитра. Судьи будут получать от него сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ. Руководитель коллегии видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата страны. - ФИФА дала добро на использование этой системы. Судьи будут получать от ассистента - помощника судьи сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ и задержек матча не будет. Всё будет делаться быстро и оперативно, современная техника просмотра видео повторов это позволяет!!! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только наш руководитель судей Будогосский и компания, Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
18:19
marksan
Впервые читаю подобный бред!!! По комментариям Еськову полагается 5, а ему ставят 2!!! И что говорит по этому поводу г-н Будогосский - нет комментариев! Звиздец всей судейской коллегии и таким как Будогосский!
18:19
Vedi
За комментариями "СЭ" обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому. - Зачем Вы "СЭ" - обращаетесь к заинтересованному лицу за комментариями - у Вас нет своего мнения? Или вы людей за дураков считаете , что подбрасываете "квалифицированные" мнения . Цирк на поле , цирк здесь . Вы просто можете допустить - чтобы когда то в ПЛ у Зенита в матче с Уралом выгнали 3 футболистов ??? Вот здесь и заканчиваются все мнения и рассуждения .
18:16
old grumbler
King's Bounty IIII - тебе же сказали лечи своих папуасов нам с отсталыми народами некогда болтать...
18:12
sailor1990
Ох уж эта позиция - и нашим, и вашим. Самые спорные решение признали верными, но, чтобы не раскачивать лодку, докопались до других. Спросите у М.С. Горбачева, чем закончились его попытки такого убогого лавирования
18:12
King's Bounty IIII
old grumbler эй Моска вам не обломится от Газпрома ни-че-го можете и не причитать.... _____________ Главное, что бы Склеп-Арена не обломилась, грум !
18:10