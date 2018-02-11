Медведева жестко ответила иностранцам, Елистратову вспомнили "допинговое" прошлое

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 11 февраля.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Медведева держит удар

На командном турнире Олимпиады-2018 нашим фигуристам приходится справляться с нервами не только на льду, но и при общении с иностранными СМИ. Евгения Медведева блестяще дебютировала в Пхенчхане и ответила канадцам на провокационный вопрос.

ШОРТ-ТРЕК. Руки прочь от Елистратова!

Западные СМИ атакуют даже чистых российских спортсменов. Первому нашему призеру Олимпиады-2018 Семену Елистратову досталось из-за "мельдониевого дела". И это подло.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Крюгер подставил спину россиянам и стал чемпионом

В мужском скиатлоне россиянин Денис Спицов упал вместе с норвежцев Сименом Крюгером, бежал вместе с ним, но в итоге Крюгер – чемпион, а Спицов остался без медали. Драма.

МЕССЕДЖ. Алекс Харви: "Русский убил меня на финише. Но он чист"

Канадец Алекс Харви готов пожать руку Денису Спицову, с которым они боролись в скиатлоне. Об этом он сказал спецкору "СЭ".

БИАТЛОН. Золотые нули и фиаско россиян

Спринтерскую гонку на Олимпиаде выиграл немец Арнд Пайффер. Главные фавориты – француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе – оказались вне первой тройки. Россиянам до них все равно было очень далеко.

САННЫЙ СПОРТ. Скандал. И только

Саночники Семен Павличенко и Роман Репилов в субботу и воскресенье по очереди выбыли из борьбы за медали. После финальной попытки Павличенко рассказал, что главный тренер сборной России Альберт Демченко запрещает ему общаться с партнером по команде. Что происходит?

ХОККЕЙ. И мужчины не помогли

В стартовом матче на Олимпиаде женская сборная России уступила Канаде – 0:5. В двух периодах соотечественниц поддерживала мужская сборная России во главе Ильей Ковальчуком и Сергеем Мозякиным.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ. Как чиновникам не стыдно примазываться к успехам спортсменов?

Особый взгляд спецкора "СЭ" Дмитрия СИМОНОВА на события выходных на Олимпиаде. Остро, огненно.

ЗЕНИТ. "Кокорин на поле похож на Манчини в молодости"

Один из главных помощников Манчини в тренерском штабе "Зенита" Анджело Грегуччи в эксклюзивном интервью "СЭ" – о детстве с Каррерой, появлении Гаскойна в Риме и Васине как лучшем российском защитнике. И о Кокорине, разумеется.

ТРАНСФЕР. Набиуллин и "Спартак". Плюсы и минусы

По информации "СЭ", на следующей неделе "Спартак" попытается завершить сделку по переходу защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина. Московский клуб может сделать предложение о полноценной покупке, сумма которой составит около 5 миллионов евро. Правильный выбор?

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