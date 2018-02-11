Семен Павличенко: "Демченко запрещает мне общаться с Репиловым. Говорит, я плохо на него действую"

Саночник Семен Павличенко сказал, что главный тренер сборной России Альберт Демченко запрещает ему общаться с партнером по команде Романом Репиловым. Репилов, после двух попыток занимавший третье место, в итоге стал восьмым. Павличенко расположился на 14-й позиции.

- Весь сезон копилось, я обещал не говорить ничего до старта, но теперь скажу, - сказал Павличенко. - У моего тренера Эдуарда Бурмистрова конфликт с главным тренером Альбертом Демченко. Хочется, чтобы они либо помирились, либо Наталия Сергеевна Гарт как-то вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается.

Не знаю почему, но Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Вот в начале сезона я покатался на санях Альберта, как раз здесь, на олимпийской трассе. И я на этих санях показал очень хорошее время. Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда еще быстрее получится. Оставил ему сани, отошел по своим делам, прихожу - а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно.

Извините, но это просто подстава. Весь сезон в итоге я катался на санях моего личного тренера, хотя Альберту это не нравилось, - продолжил Павличенко. - Здесь, в Пхенчхане я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, у нас хорошая дружба. Но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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