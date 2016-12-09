Денис Освальд: "Достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности Минспорта РФ к подмене допинг-проб"

Руководитель комиссии МОК, который занимается перепроверкой допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Сочи, Денис Освальд сомневается, что после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена Россия останется на первом месте в неофициальном медальном зачете. На ОИ-2014 сборная РФ завоевала 33 награды - 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

- Существует достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что некоторые вещи были сделаны компетентным органом, министром спорта, - приводит AP слова Освальда. - Вероятно, что после доклада Макларена Россия потеряет первое место в общекомандном зачете.