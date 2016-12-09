Денис Освальд: "Достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности Минспорта РФ к подмене допинг-проб"

Руководитель комиссии МОК, который занимается перепроверкой допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Сочи, Денис Освальд сомневается, что после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена Россия останется на первом месте в неофициальном медальном зачете. На ОИ-2014 сборная РФ завоевала 33 награды - 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
- Существует достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что некоторые вещи были сделаны компетентным органом, министром спорта, - приводит AP слова Освальда. - Вероятно, что после доклада Макларена Россия потеряет первое место в общекомандном зачете.
Санитар леса
Дениска уже вон какие выводы сделал. По большому счету, все покажет вскрытие проб. Если найдут допинг, скорее всего будет опять перераспределение медалей, как на летних играх 2008 и 2012.
12:32
Vlаdimir
Нужно просить Баха организовать допрос свидетелей по докладу Макларена на детекторе лжи!
12:22
WildCat-2k
Хватит трендеть! Предъявите эти ваши "достаточные доказательства"!
12:17