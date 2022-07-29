Ничушкин о провале на Олимпиаде в Сочи: «Это самое большое разочарование в моей жизни»

Российский форвард НХЛ Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», в интервью «СЭ» вспомнил свое выступление на Олимпиаде-2014 в Сочи и заявил, что сборной России так и не удалось стать единой командой.

— Вы понимаете, спустя годы, почему так все плохо завершилось для сборной России на Олимпиаде в Сочи?

— На личности переходить не люблю и делать из этого выводы. Состав у нас тогда был сумасшедший — Дацюк, Ковальчук, Малкин, Овечкин. Я воспринял ту неудачу очень близко к сердцу, хотя тогда от меня мало что зависело из-за моей роли в команде. Полностью отпустило только лет через пять. Домашняя Олимпиада, большие ожидания от болельщиков, президент приезжает с наставлением перед турниром — и вылет в четвертьфинале. Это самое большое разочарование в моей жизни. Нам не удалось стать единой командой.

На Играх-2014 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Финляндии (1:3).