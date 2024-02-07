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Один из организаторов церемонии открытия Игр в Сочи-2014 объяснил, почему поменяли сценарий зажжения олимпийского огня

Александр Кружков
Обозреватель
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Борислав Володин, в 2014-м занимавший должность заместителя генерального директора Агентства по проведению церемоний, в интервью «СЭ» рассказал, почему на Играх в Сочи изменили сценарий зажжения олимпийского огня.

— Правда, что сценарий церемонии зажжения олимпийского огня переписали за пять дней до старта Игр?

— Ха! Вы следователь?

— Все есть в открытом доступе. Вычитал, что изначально планировалось так. На поле устанавливают огромный шар. Внутри горелка. Ее поджигает Владислав Третьяк. Потом на специальных тросах, словно по воздуху, шар переносится к вершине чаши — и вуаля. Но подвело газовое оборудование. Пламя вырывалось настолько мощное, что во время тестирования шар сгорел.

— Буду краток. Церемония зажжения олимпийского огня действительно предполагалась очень зрелищной и высокотехнологичной. В силу объективных причин мы поздно приступили к репетиции этого элемента. Вскоре стало ясно, что реализовать задумку не удастся. Сами понимаете, какой риск, когда такая гигантская конструкция поднимается над людьми... Пришлось срочно менять сценарий.

— Тогда к Третьяку и добавилась Ирина Роднина?

— Да. Что было дальше, видел весь мир. Две легенды нашего спорта пробежали с факелом до олимпийской чаши и зажгли огонь Игр. Получилось, может, не так впечатляюще с точки зрения спецэффектов, зато более человечно.

Нераскрывшееся кольцо во&nbsp;время церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в&nbsp;Сочи. Почему не раскрылось кольцо и как поменяли сценарий зажжения олимпийского огня. Тайны церемонии открытия Сочи-2014

— Кирилл Набутов, комментировавший церемонию открытия, годы спустя вспоминал, что в последний момент из сценария вычеркнули еще эпизод с люстрой.

— Да, и такая задумка была. Хотели, чтобы в сцене бала из «Войны и мир» сверху опустилась люстра. В ней сидел бы живой оркестр, которым бы дирижировал Валерий Гергиев. Но от этой идеи отказались. Не было ни времени, ни возможности все тщательно отрепетировать. Решили не рисковать.

— Из чего же была сделана люстра?

— Из алюминия — как и почти все движущиеся декорации. Конечно, это раза в два дороже, чем обычный металл. Но затраты оправданны. Чем тяжелее конструкция, тем сложнее ее поднять под крышу стадиона.

Олимпиада
Сочи-2014
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