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7 февраля, 20:02

Малышко рассказал, как часто вспоминает победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, как часто вспоминает победу на Олимпийских играх в Сочи.

«Рад увидеть ребят из других видов спорта, с которыми боролись за победу в общем зачете десять лет назад. Никто из них не изменился, все пролетело как один день. С удовольствием передам свой опыт и эмоции нашему молодому поколению. Ребята приехали сюда заряженными и только начинают свой спортивный путь. И, думаю, у них все получится, особенно в таких местах, как Сочи, где есть великолепные спортивные объекты. К сожалению, для спортсмена Олимпиада — это долгая и кропотливая работа. Хотелось бы оказаться по ту сторону телевизора, на трибунах, поболеть со всеми вместе. Но я надеюсь, что мы подарили болельщикам праздник. А для нас это была большая ответственность. И когда появились медали, очень сильно выдохнули. Как часто вспоминаем ту эстафету? Ну точно не каждый день. Хорошо общаюсь с Антоном Шипулиным. С Алексеем Волковым долго не пересекались, и наконец здесь удалось встретиться. Поддерживаю контакты с некоторыми лыжниками, кто тоже выступал в Сочи в 2014-м. Но, как я уже сказал, сегодня я был рад всех видеть и поддержать это хорошее мероприятие», — приводит слова Малышко RT.

36-летний Малышко является олимпийским чемпионом Сочи в составе эстафеты, бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, победителем и призером чемпионатов Европы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1269647-malyshko-pobeda-estafeta-sochi
Биатлон
Олимпиада
Сочи-2014
Дмитрий Малышко
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