Экс-американец Вайлд — о двойном успехе в Сочи: «Я ехал «убивать» и был «убийцей» — это моя работа»
Вайлд рассказал о своих впечатлениях от успеха на Олимпиаде в Сочи
Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от успеха на Играх-2014 в Сочи.
«В Сочи я ехал «убивать». В хорошем смысле. Я был «убийцей» в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть», — сказал Вайлд.
Вайлд сменил гражданство с американского на российское в 2012 году.
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