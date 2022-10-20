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Экс-американец Вайлд — о двойном успехе в Сочи: «Я ехал «убивать» и был «убийцей» — это моя работа»

Вайлд рассказал о своих впечатлениях от успеха на Олимпиаде в Сочи
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вик Вайлд.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от успеха на Играх-2014 в Сочи.

«В Сочи я ехал «убивать». В хорошем смысле. Я был «убийцей» в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть», — сказал Вайлд.

Вайлд сменил гражданство с американского на российское в 2012 году.

 
Вик Вайлд на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Сочи-2014. Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

 

Олимпиада
Вик Уайлд
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