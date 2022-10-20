Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от успеха на Играх-2014 в Сочи.

«В Сочи я ехал « убивать ». В хорошем смысле. Я был « убийцей » в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть», — сказал Вайлд.