СКР оспорил в CAS недопуск Юскова и Кулижникова до Игр-2018

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК не допускать до Олимпийских игр-2018 российских спортсменов, имевших допинговое прошлое.

Ранее МОК сообщил, что комиссия по допуску спортсменов не будет рассматривать заявки атлетов, которые ранее были уличены в употреблении допинга и отбыли наказание. Под эти критерии попадают конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Ранее они были включены в список россиян на Олимпиаду-2018.

– Мы подали апелляцию, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова.

Напомним, что Юсков в 2008 году был отстранен от соревнований из-за следов марихуаны в допинг-пробе. Впоследствии ему удалось отменить дисквалификацию.

Кулижников с 2012 по 2014 год отбывал двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на метилгексанамин. В начале 2016 года он был временно отстранен от соревнований из-за мельдония, впоследствии был оправдан.