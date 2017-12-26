13:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

СКР оспорил в CAS недопуск Юскова и Кулижникова до Игр-2018

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Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК не допускать до Олимпийских игр-2018 российских спортсменов, имевших допинговое прошлое.

 
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Ранее МОК сообщил, что комиссия по допуску спортсменов не будет рассматривать заявки атлетов, которые ранее были уличены в употреблении допинга и отбыли наказание. Под эти критерии попадают конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Ранее они были включены в список россиян на Олимпиаду-2018.

– Мы подали апелляцию, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова.

Напомним, что Юсков в 2008 году был отстранен от соревнований из-за следов марихуаны в допинг-пробе. Впоследствии ему удалось отменить дисквалификацию.

Кулижников с 2012 по 2014 год отбывал двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на метилгексанамин. В начале 2016 года он был временно отстранен от соревнований из-за мельдония, впоследствии был оправдан.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20171226/1130579767.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот и начался обряд обрезания....эээээ т.е. устранения из команды тех кто бы оттяпал медали у и иносранцев.

14:35