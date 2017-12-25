Ольга Фаткулина: "Обвинения Родченкова не вписываются в мой мозг"

Россиянка Ольга Фаткулина отметила, что для оправдания спортсменов ничего не было предпринято. Конькобежка также добавила, что обвинения Григория Родченкова не вписываются в ее мозг.

- Надеюсь ли я на допуск до Олимпиады через суд? Я думаю, что нет шансов, - цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. - Говорят про мои щеки, про манипуляции с баночками, я этого чувака (Григория Родченкова) даже не видела, эти обвинения не вписываются в мой мозг. К тому же весь год ничего никто не делал (для оправдания). Все видимо думали, что прокатит. Четыре года с Игр, год после первых обвинений, а потом скажут после Игр: ой, извини, все обвинения сняты.

Напомним, что Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.