Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом

Россияне обрушились с критикой на канадского журналиста за шутку об ОАР. Фото AFP

Канадский журналист Питер Экман в Твиттере пошутил над названием "Олимпийские атлеты из России". Напомним, что из-за отстранения ОКР по решению МОК под этим названием выступают российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Если спортсмен OAR (олимпийский атлет из России) сдал положительный тест на допинг, то что будет на следующей Олимпиаде? Будет команда OAFOAR (олимпийские атлеты из Олимпийских атлетов из России)?" - написал Экман.

В комментариях к записи ряд российских болельщиков начал оскорблять Экмана. Журналиста обзывали разнообразными обидными словами. При этом канадцу указали на то, что соревнования могут стать Астматическими играми или Олимпиадой по терапевтическим исключениям. После этого Экман удалил сообщение.

Ранее стало известно, что российский керлингист Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний. Результаты вскрытия пробы "Б" еще неизвестны и будут опубликованы в ближайшее время.

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