ФКР подала заявление в СК РФ по делу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Японии и Кореи

Федерация керлинга России (ФКР), чтобы разобраться в ситуации с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого, запросила данные с видеокамер из Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде-2018. Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.
- Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми, - цитирует ТАСС Созина. - После того, как будет официально объявлено о пробе "Б", мы четко понимаем, что делать. Мы подали заявление в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы разобраться в ситуации. Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее.
У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается - это одноразовый прием. Крушельницкий гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим.
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Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
tilitryam
Вот это правильный подход: пусть записи камер предоставят. Вообще, стоило бы всех иногда проверять на полиграфе. Особенно тех, кто имеет какой-либо доступ к пробиркам. Ироничным: советую пойти делом позаниматься, если в спорте вас интересуют только собственные колкости. Мы искренне сочувствуем этой паре, которой вот так дико решили испортить их победу.
23:47 19 февраля
Есть мнение...
Нашли куда подавать заявление. СК годами не может установить, кто подбрасывает деньги российским чиновникам. Это у нас в России. А что они в Корее-то найдут? Отпишутся, что информация с запрашиваемых камер видеонаблюдения за указанный период времени утрачена по причине необъяснимого технического сбоя. И делу конец)
20:15 19 февраля
King's Bounty RND
В СК где родченкова ищут
19:29 19 февраля
ValeraK
Может, Виталий Мельдоньевич мимо проходил?
19:24 19 февраля
mlee
у скр есть шансы разобраться, проверят, есть ли остаточные следы в теле, посмотрят видео, есть такой инструмент как полиграф и тд, человек немедленно закрылся для сми - значит, т.е. расследование началось
18:58 19 февраля
Serenky25
СКР надо данные у Рихарда Зорге запросить. Он вроде в Японии работал. (((:
18:45 19 февраля
alar
Из 27779 опрошенных 64,7 верят в провокацию - ну, какой ещё результат может дать опрос зомби!?
18:36 19 февраля
Есть мнение...
В следком - это правильно, но недостаточно, ещё пишите в спортлото. Уссусь я с вас со смеху.
18:29 19 февраля
Serenky25
По моему, надо найти бабушку администратора, которая признается в том, что это ОНА ВСЕ ОРГАНИЗОВАЛА! Ну всему вас учить надо.
18:18 19 февраля