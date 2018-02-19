18:07 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

ФКР подала заявление в СК РФ по делу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Японии и Кореи

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Федерация керлинга России (ФКР), чтобы разобраться в ситуации с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого, запросила данные с видеокамер из Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде-2018. Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена. 

- Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми, - цитирует ТАСС Созина. - После того, как будет официально объявлено о пробе "Б", мы четко понимаем, что делать. Мы подали заявление в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы разобраться в ситуации. Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее.

У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается - это одноразовый прием. Крушельницкий гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим.

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Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
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КОММЕНТАРИИ (9)
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tilitryam

Вот это правильный подход: пусть записи камер предоставят. Вообще, стоило бы всех иногда проверять на полиграфе. Особенно тех, кто имеет какой-либо доступ к пробиркам. Ироничным: советую пойти делом позаниматься, если в спорте вас интересуют только собственные колкости. Мы искренне сочувствуем этой паре, которой вот так дико решили испортить их победу.

23:47 19 февраля

Есть мнение...

Нашли куда подавать заявление. СК годами не может установить, кто подбрасывает деньги российским чиновникам. Это у нас в России. А что они в Корее-то найдут? Отпишутся, что информация с запрашиваемых камер видеонаблюдения за указанный период времени утрачена по причине необъяснимого технического сбоя. И делу конец)

20:15 19 февраля

King's Bounty RND

В СК где родченкова ищут

19:29 19 февраля

ValeraK

Может, Виталий Мельдоньевич мимо проходил?

19:24 19 февраля

mlee

у скр есть шансы разобраться, проверят, есть ли остаточные следы в теле, посмотрят видео, есть такой инструмент как полиграф и тд, человек немедленно закрылся для сми - значит, т.е. расследование началось

18:58 19 февраля

Serenky25

СКР надо данные у Рихарда Зорге запросить. Он вроде в Японии работал. (((:

18:45 19 февраля

alar

Из 27779 опрошенных 64,7 верят в провокацию - ну, какой ещё результат может дать опрос зомби!?

18:36 19 февраля

Есть мнение...

В следком - это правильно, но недостаточно, ещё пишите в спортлото. Уссусь я с вас со смеху.

18:29 19 февраля

Serenky25

По моему, надо найти бабушку администратора, которая признается в том, что это ОНА ВСЕ ОРГАНИЗОВАЛА! Ну всему вас учить надо.

18:18 19 февраля

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