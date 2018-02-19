ФКР подала заявление в СК РФ по делу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Японии и Кореи

Федерация керлинга России (ФКР), чтобы разобраться в ситуации с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого, запросила данные с видеокамер из Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде-2018. Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.

- Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми, - цитирует ТАСС Созина. - После того, как будет официально объявлено о пробе "Б", мы четко понимаем, что делать. Мы подали заявление в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы разобраться в ситуации. Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее.

У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается - это одноразовый прием. Крушельницкий гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим.

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