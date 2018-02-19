Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении россиянина.
В заявлении суда отмечалось, что дата слушания по этому делу еще не определена. В CAS отметили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.
Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого
kashkovsky2010
Почитал про милдронат - полезная вещь. Начинаю жрать в знак протеста против политизированности Спорта. Еще и от хронического алкоголимизма он вроде помогает. Присоединяйтесь!!
12:48
Beard
SIZ170 ..... а зачем в кёрлинге допинг? они что там напрягаются?.......................ты в бильярд часто играешь?Как походишь часика три вокруг стола(средняя продолжительность матча в кёрлинг около 3 часов),да по нагибаешься для удара(а в кёрлинге и нагибаться надо пониже и щёткой тереть усердней,чем кием махать),вот тогда и почувствуешь "приятную" тяжесть в ногах,и "ломоту в пояснице.Или хотя бы попробуй покопать что-нибудь в течении часов двух без остановки,а потом расскажешь о том "напрягаются в кёрлинге или нет.
12:41
miker65
То ж надо так обоссраттся в очередной раз! Никого еще не поймали и только наш мужик-керлингист жрет никому не понятно зачем допинг! Тут не скажешь, как Шарапова, что я устаю очень... Игра для ленивых.
12:39
nickkiol
Дмитрий МЕЛЬНИКОВ, тренер Александра Крушельницкого: – Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен.... --- Поэтому вопрос: А зачем в керлинге мельдоний? отпадает. И остаемся на распутье: подстава, диверсия (партнер по сборной на сборах в Японии) или ошибка...
12:30
yspesh4
Ясно было, что проба Б положительная. Надо бы слово нашим дать слово Крушельницкому. Что он может сказать. 1. Подсыпали. 2. Сам принимал после 22 января, ибо посчитал, что пронесет. Усё. И разводиться и сваливать из страны ____ Итого: сам себе жизнь сгубил, как бы товарищей по сборной, как ее ОАР, не подставил, у которых медали уже есть.
12:28
Рига!!!
Тут прально всё говорят умные люди -КАК ЛОХОВ развели вас.:))))))
12:24
Ilya11
Новоуепинни Где такие идиоты водятся? Хочу себе одного домой взять для прикола/// А клетку железную соответствующего размера подготовил? И покрепече надо, он же будет на волю рваться вводить цензуру и спасать Россию
12:15
ОАРовцы -- гоу хоум
Интересно, а зачем эти "Бонни и Клайд"" так долго в Корее сидели??? Соревнования чёрти--когда закончились.... Вон ДВА фигурных ""падающих мешка"" программку в СУББОТУ откатали, а СЕГОДНЯ утром уже по ТВ показывали, как в россии встречают "героев". Получается, если их не выпускали, значит он уже был ""на крючке, с рыльцем в пушку"".....
12:14
Новоуепинни
TTT-51 А кто такие Inside the Games. Залез на их сайт и так и не понял, кого они представляют. Если посмотреть раздел "спонсоры", то там сплошь и рядом англичане, которые последнее время достаточно неадекватно высказываются о России. PS. Похоже на самом деле пора возвращать цензуру в СМИ. Необходимо наказывать тех, кто выдает недоказанную информацию, хотя бы у нас, в России! 11:34 ----------------------- Где такие идиоты водятся? Хочу себе одного домой взять для прикола
12:07
RedBaron
Детский сад. Да кто поверит? После "ихтамнет", "этонемы", "хакерыненаши" ?????? Кто поверит? Просто очередное беспомощное блеяние " насподставили", "этопровокация", "намвротнасыпали". Да заткнитесь вы уже! Позорище.
12:05
шико1956
Да, развели нас как лохов: якобы пустили , чтобы поиметь деньги за показ, приехали болельщики и оставили там деньги,а главное чтобы хоккей не провалился. Ведь специалисты предполагали , что кого-то с допингом прищучат. Говорили нельзя бойкот, нас не пустят дальше на Олимпиады. Не обьявили, облажались и теперь все равно не пустят. Здорово все сделано перед выборами : вот вмешательство, так вмешательство... а то наши вмешиваются...
12:03
iceconnect
"It's a huge embarrassment for the IOC, given it let OAR compete," said BBC commentator Steve Cram. Словом в конце этой статьи есть примечание, что если это подтвердится , то это поставит под вопрос всех чистых спортсменов и поэтому меры должны быть приняты самые серьёзные. Просто капец, кричали и радовались, у многих комментаторов будь то как Губерниев рот не закрывался от восхищения и неимоверной гордости. А, что теперь то будет???? Просто жесть
12:00
iceconnect
На BBC уже не сомневаются и говорят в открытую. Как вот это высказывание:
11:57
lapp
шико1956 Как и просили: позор и война. - Да уж лучше бы позор и война, сейчас то позор и позорище
11:55
Рига!!!
ОАР тоже никак без допинга??Клоуны.бугага
11:55
SIZ170
..... а зачем в кёрлинге допинг? они что там напрягаются?
11:52
шико1956
Как и просили: позор и война.
11:49
sawrtre
а мельдоний разве допинг????????????? а,забыл,вада захотела чтобы он допингом был,при этом не проводя никакие исследования,хозяева из сшп приказали,значит допинг.а америкосы и их собачки сами будут настоящий допинг жрать и делать себе по нему разрешения!!!!!!!!!!! супер!!!!!!!!!!!!! и при этом они за чистый спорт!!!!!!!!!лицемеры и лжецы.
11:47
HarryAngel
Ну запели..у нас есть великий призиденд, он доверяет спортивному профезионалу до мозга костей мутко. Они вас не бросят, вы там держитесь!
11:44
iceconnect
Понятно, что это пока не официальное заявление, но и без него ясно, что проба будет положительная. Так же понятно, что это не финал, а начало и как тут ребята писали ранее в комментах, следующие на подходе, будь то лыжники или фигуристки. Понятно, что это санкционная война направленная на Россию. Словом это начало истории которая может обернуться полным фиаско для нашего спорта, так как я полагаю, что ответные меры МОК не заставят долго ждать и возможность полного аннулирования всех результатов, а так же дисквалификация всех наших спортсменов вполне вероятна на фоне всего, что творилось вокруг нашего спорта и федераций.
11:38
Levbereg
Явно же подстава. причем там, где мельдоний вообще не требуется. Ну проснись ты вулкан американский. хватит спать.
11:37
Весёлый©
Муж "девушки Бонда" разоблачён ВАДой.
11:36
Владислав2
Приехали с позором,позор и получили. Все отговорки и оправдания будут вызывать только смех.
11:34
TTT-51
А кто такие Inside the Games. Залез на их сайт и так и не понял, кого они представляют. Если посмотреть раздел "спонсоры", то там сплошь и рядом англичане, которые последнее время достаточно неадекватно высказываются о России. PS. Похоже на самом деле пора возвращать цензуру в СМИ. Необходимо наказывать тех, кто выдает недоказанную информацию, хотя бы у нас, в России!
11:34
dEADj
Сами же поехали туда, неужели не понятно, что будут провокации. Это не конец, ждем мельдоний у фигуристок.
11:29
доктор Фишер
Допингера Крушельницкого дисквалифицируют навечно. Все медали у ОАР отнимут, ибо русским атлетам нет веры. Это госпрограмма, курируемая Виталиком М. по поручению Володи П.
11:28
шило в филейных частях родченков
Чушь какая...
11:25
vaysman
во первых. мельдоний не допинг. его таким назначили. во вторых явная подстава., ну не могли пиндосы без этого.
11:17
ol69312
сбитым боингом конечно опечатка
11:16
ol69312
Slim Taller - неужели кто то серьёзно может говорить о приёме мельдроната? смысл? или как со сбитым допингом и химатаками асада незачем мотив искать?
11:15