Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении россиянина.

В заявлении суда отмечалось, что дата слушания по этому делу еще не определена. В CAS отметили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

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