"Подбросили мельдоний". В федерации керлинга России заявляют о диверсии в отношении Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена подставили.
– По поводу пробы "Б". Ее вскрыли и отправили в лабораторию, – цитирует "Рен ТВ" Свищева. – В лучшем случае результат будет только вечером. Это раз. В любом случае в 2 часа дня в федерации будет собрана чрезвычайная комиссия по расследованию этого инцидента. Мы со 100 процентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой.
Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась один раз за семь дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас. Будем отстаивать. Отправим запрос в СК России, чтобы выяснить, что же это за негодяй, который это все сделал – подбросил.
Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражнйы суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.
Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка"
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Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-02-19/prezident-federacii-kerlinga-rf-obyasnil-pochemu-krushelnickogo-podstavili
Kharyok1
Микаил "А что Крушельницкий покинул Олимпиаду, это как раз указывает на то, что значит он действительно употреблял, честный человек и уверенный в своей правоте никогда бы так не поступил..."(с) =======+ Вы ошибаетесь. Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню, но пока еще остается на Олимпиаде, участвует в следственных действиях, сдаёт новые анализы, дать показания. Покинуть деревню - это требование МОК, если начато официальное расследование CAS.
00:40
Kharyok1
MVD1969 Ни один спортсмен не сдаст анализ в контейнер, если он не будет распечатан при нем или у спортсмена возникнут подозрения в нестерильности контейнера. Кроме того, офицеры никогда не приходят с одним контейнером. Их несколько, на выбор самого спортсмена.
00:37
Rome22
я знаю, кто это подсыпал, но не скажу!....
20:58 19 февраля
yspesh4
Умники, доза какая, то бишь какая концентрация? Один Русфед мимоходом про это сказал. Свищев может? Какая мать ее концентрация? ...
20:09 19 февраля
Есть мнение...
Не совсем понимаю, что значит "подбросили". Подбрасывают наркотики, в пакетике, и демонстративно их находят. Тут все понятно. А мельдоний как подбросили, прямо ему в рот, что-ли? Так, что он и не заметил? Этот имбицил, который такое заявляет, он отдает себе отчёт, что спортсмены не едят и не пьют все подряд, чем их угостят. Версия просто дичайшая. Если можно кому угодно подбросить так легко, то почему этого не происходит с другими спортсменами?
20:05 19 февраля
sovietikus
Кто сказал что мельдоний-это допинг? Кто этот нелюдь? Почему не подали на него в суд?
20:01 19 февраля
Lars Berger
Есть некая уверенность, что Леонид Слуцкий - не при делах. Его приезд - совпадение, не более...
19:54 19 февраля
ЮКИ
совок Жил,совок Жив,совок будет Жить!враги,враги,кругом враги!вопрос:что в Росспорте нет более достойных,кому можно мельдошку подбросить71почему остановились на этом убогеньком,что,заранее знали о его медали?не смешите тапочки!
19:31 19 февраля
Я Знаю Историю
Эдуард Тягачев на одной Олимпиаде тоже кричал про Лазутину ...месячные у нее, то ,сё...а что этот наш товарисч керлингист молчит ...сказал бы чтонибудь чтоли. -------------- вот-вот((( если всё так очевидно, то почему нельзя парню и его врачу сделать официальное заявление о том, какие он таблетки пил в последние дни.
19:28 19 февраля
MVD1969
Зачем искать диверсанта. Скорее всего, следы мельдония уже изначально содержались в контейнерах. Но ВАДА неподконтрольна. Даже если ее глава сбежит в Россию и начнет рассказывать..
19:14 19 февраля
Эдуард
Тягачев на одной Олимпиаде тоже кричал про Лазутину ...месячные у нее, то ,сё...а что этот наш товарисч керлингист молчит ...сказал бы чтонибудь чтоли.
19:01 19 февраля
GiantTemo
"Отправим запрос в СК России" - Господи, еще есть люди, кто верит в эту "структуру", которая доживает последние дни своего существования!
18:59 19 февраля
Пряслин
"Мы со 100 процентной уверенностью полагаем..." Как можно полагать, если уверен на 100%?!..
18:56 19 февраля
Serenky25
Кстати пример разпи...ва. Спросили у Трегубова. На ДР тортик ели? Он говорит ел, подарил КТО-ТО! Я ДУМАЛ ЭТО ОТ ВАС? Ему говорят. Не боитесь из чужих рук то брать? ТАК ЭТО ЖЕ НАШИ ПОДАРИЛИ!!! Ну вот не дол..б? НАШИ ДОМА СИДЯТ!
18:53 19 февраля
советский офицер
Что-то другое ждали? Наивные олимпийские атлеты, которые сами по себе.Кушайте всё это сами. Россия тут не причём.
18:24 19 февраля
Есть мнение...
А может Жорика Родченкова в гриме не узнали, а он и подложил свинью))) А насчёт обращения в СК - это очень мощно, жаль, что бесполезно. Даже как-то смеяться хочется, хоть и не смешно совсем. Бу...бу...бугагагагага)
18:17 19 февраля
Микаил
ну если запрет на него действует уже 2 года и его нельзя употреблять, значит нельзя, при чём здесь кто-то придумал его запретить. А что Крушельницкий покинул Олимпиаду, это как раз указывает на то, что значит он действительно употреблял, честный человек и уверенный в своей правоте никогда бы так не поступил, правильно сказал предыдущий товарищ , на воре шапка горит. Если сегодня подтвердится присутствие допинга, то Круш. просто болван и медалей себя лишил и страну подставил и спорт. карьеру загубил.
18:16 19 февраля
Таки да
Обамка мельдоний подбросил. Он ещё у меня в подъезде гадит. До сих пор.
18:09 19 февраля
Ulcer
Бесит то, что все знают что мельдоний НЕ ДОПИНГ. По прихоти какого-то урода мельдоний оказался в списке запрещённых препаратов. А мы опять только "му-му, му-му".
18:02 19 февраля
shu
ОАРовцы -- гоу хоум Самокритично.
17:55 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
Всё, как обычно.... "Держи вора"!!! кричит громче всех САМ вор......
17:51 19 февраля