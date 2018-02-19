"Подбросили мельдоний". В федерации керлинга России заявляют о диверсии в отношении Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена подставили.

– По поводу пробы "Б". Ее вскрыли и отправили в лабораторию, – цитирует "Рен ТВ" Свищева. – В лучшем случае результат будет только вечером. Это раз. В любом случае в 2 часа дня в федерации будет собрана чрезвычайная комиссия по расследованию этого инцидента. Мы со 100 процентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой.

Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась один раз за семь дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас. Будем отстаивать. Отправим запрос в СК России, чтобы выяснить, что же это за негодяй, который это все сделал – подбросил.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражнйы суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.

Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

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