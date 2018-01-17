CAS вынесет решение по делам 39 россиян до 2 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 2 февраля примет решение по делам 39 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиадах, информирует официальный сайт CAS. Решения будут оглашаться с 29 января по 2 февраля.

Напомним, что МОК по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи, аннулировала результаты 43 российских атлетов из зимних видов спорта. Все они были отстранены от участия в Олимпийских играх.

Полностью с пресс-релизом по поводу процедуры рассмотрения апелляция российских спортсменов можно ознакомиться по ссылке.



