21:51 17 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS вынесет решение по делам 39 россиян до 2 февраля


 
Две недели остается до момента, как будет сформирован состав наших спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в&nbsp;Пхенчхане в статусе &quot;олимпийских атлетов из России&quot;. При этом вопросы по&nbsp;участию в Играх почти полусотни наших&nbsp;&quot;зимников&quot; прояснит Спортивный арбитражный суд (CAS) в&nbsp;Лозанне.Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?

 

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 2 февраля примет решение по делам 39 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиадах, информирует официальный сайт CAS. Решения будут оглашаться с 29 января по 2 февраля.

Напомним, что МОК по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи, аннулировала результаты 43 российских атлетов из зимних видов спорта. Все они были отстранены от участия в Олимпийских играх.

Полностью с пресс-релизом по поводу процедуры рассмотрения апелляция российских спортсменов можно ознакомиться по ссылке


 

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