CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам, не допущенным до Игр

CAS на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по 45 спортсменам и 2 тренерам, не допущенным на Олимпиду в Пхенчхан.
В первом документе приведена мотивировочная часть по 15 атлетам (2 - уже тренеры), которые решением дисциплинарной комиссии МОК были пожизненно отстранены от Игр из-за допинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданы CAS. Во втором - мотивировочная часть по 32 атлетам и тренерам, которых МОК не пригласил в Пхенчхан.
CAS отмечает, что в связи с дисквалификацией ОКР решения о приглашении российских спортсменов на Олимпиаду принимает МОК. Таким образом, МОК оставляет за собой право не выдавать индивидуальных приглашений атлетам. Отмечается, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета не являются наказанием. Получение приглашений - это привилегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.
В список вошли:
ШОРТ-ТРЕК
Виктор АН
Владимир ГРИГОРЬЕВ
Евгения ЗАХАРОВА
Денис АЙРАПЕТЯН
Артем КОЗЛОВ
БИАТЛОН
Антон ШИПУЛИН
Евгений ГАРАНИЧЕВ
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
Максим ЦВЕТКОВ
Ирина УСЛУГИНА
Дарья ВИРОЛАЙНЕН
Алексей ВОЛКОВ
БОБСЛЕЙ
Юлия ШОКШУЕВА
Дмитрий ПОПОВ
Роман КОШЕЛЕВ
ХОККЕЙ
Михаил НАУМЕНКОВ
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ
Валерий НИЧУШКИН
Антон БЕЛОВ
Сергей ПЛОТНИКОВ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сергей УСТЮГОВ
Глеб РЕТИВЫХ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Руслан МУРАШОВ
Екатерина ШИХОВА
Руслан ЗАХАРОВ
Анна ЮРАКОВА
Алексей ЕСИН
Юлия СКОКОВА
Елизавета КАЗЕЛИНА
Сергей ГРЯЗЦОВ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Ксения СТОЛБОВА
Иван БУКИН
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Юскову, Кулижникову и еще 11 россиянам //
Вердикт суда по "русскому делу". Что это значит? //
Почему суд отклонил российские апелляции?
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Альберт Демченко
- Екатерина Шихова
- Антон Белов (хоккей)
- Александр Румянцев
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Иван Букин
- Алексей Волков (биатлон)
- Сергей Чудинов
- Евгений Гараничев
- Скокова Ю.
- Виктор Ан
- Наталья Матвеева
- Михаил Науменков
- Алексей Есин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Максим Цветков
- Артем Кузнецов
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Сергей Грязцов
- Александр Бессмертных
- Сергей Устюгов
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Глеб Ретивых
- Владимир Григорьев (шорт-трек)
- Дарья Виролайнен
- Ирина Услугина
- Алексей Береглазов
- Юлия Шокшуева
- Дмитрий Попов (бобслей)
- Роман Кошелев
- Елизавета Казелина
- Руслан Мурашов
- Руслан Захаров
- Денис Айрапетян
- Евгения Захарова
Пупс138
А перевод где?
19:38 16 февраля
snikkersnepper
Не, с самим решением все понятно. Та же вода, что и раньше: мы не наказываем, мы приглашаем. Просто отмечу, что конкретной предъявы, что съели Шипулин, Ан и все остальные там по-прежнему нет. Что там Рибб обещал?
17:12 16 февраля
I love sports
Надеюсь,что эта олимпиада последняя под юрисдикцией мок.Должны же наконец федерация понять,что огромная часть финансовых доходов пролетает мимо них.А причиной начала развода вполне может послужить неадекватность и неуважение мок к федерациям по вопросам не допуска ведущих спортсменов ISU/IBU/FIS
17:05 16 февраля
AndreyIvanovich
стрелки перевели в общем
16:37 16 февраля
НЕТ оскорблениям В СЭ!
TamerLINE// абсолютно верно
16:29 16 февраля
igor14
привИлегия, СЭ, привИлегия
16:24 16 февраля
TamerLINE
Если бы ОКР опротестовал свое отстранение сразу, CAS (судя по решению насчет 47-ми) принял бы сторону ОКР и признал отстранение незаконным. И была бы Россия в полном составе и с флагом на соревнованиях. Но ОКР предпочел просить прощения в надежде на "обнуление" и чтобы помахать флагом на закрытии.
16:07 16 февраля
мечта***
Это не привилегия МОК, а крушение надежд наших спортсменов(( без нормальных и внятных, понятных простому человеку, причин не допуска..... Олимпиада без сильных спортсменов, без "сражения" сильных соперников друг с другом, уже не олимпиада, а так... Жаль, что такие люди. видно далекие от олимпийского движения работают в МОК.... , видя нарушения спортсменов одной страны и не видя нарушения спортсменов всего мира. Да и зачем. когда есть РОССИЯ, но они просто не знают, что чем больше нас давят , тем мы сплачиваемся и становимся еще сильнее ))))
16:00 16 февраля
mallwen
Устюгов, Шипулин, Ан, Третьяков, Иванова и многие ни разу за всю карьеру не имевшие отношения к допингу не приглашены из-за борьбы МОК с допингом? Ну ну... Искренне надеюсь, что после олимпиады такая *борьба* с допингом для МОК выльется в многомиллионные компенсации в пользу наших спортсменов по решениям выигранных ими гражданских судов.
15:59 16 февраля
ИгорьНН
Ублюдки, лицемеры и лгуны!!! Пригласительные на олимпиаду от чМОК? Смешно... ежели бы не было так противно!!! Ну, то же самое, что например, было с Исембаевой и с Шубенковым, Лысецкене... отцепляем сильнейших, ведь в олимпиаде главное не победа (результат), а участие.. вот Колонья стал олимпиоником, а так когда бы, этому достойному и заслуженному парню им стать? при Устюгове, Легкове, Вылегжанине... голанндосы соберут медалек, без Юскова и Кулижникова... маладццыы чмоковцы... и никакой политики!!! всё по спортивному прынцыпу... "светлые эльфы", мля... противно... shit, mazafucka, женщина-с-пониженной-социальной-ответственностью...
15:49 16 февраля
Vlаdimir
И какого тогда заливал Бах на встрече с нашими олимпийцами? ЛИЦЕМЕР и ЛГУН!
15:33 16 февраля
alek884
Общий смысл ожидаемый - "ублюдочный МОК задвинув Устюгова, Ана и Шипулина, ни в чем не нарушил им же придуманые ублюдочные правила". Никакой дискриминации, несправедливости и прочего, исключительно борьба с допингом и баланс в интересах чистых спортсменов. И Мутко с чинушами тут совсем не виноваты - заговор жи!!!
15:33 16 февраля
Victort54
А перевод???
15:23 16 февраля