CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам, не допущенным до Игр

47 российских спортсменов и тренеров, по которым выездная панель CAS поддержала решение комиссии по допуску МОК о неприглашении на Олимпиаду. Фото "СЭ"

CAS на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по 45 спортсменам и 2 тренерам, не допущенным на Олимпиду в Пхенчхан.

В первом документе приведена мотивировочная часть по 15 атлетам (2 - уже тренеры), которые решением дисциплинарной комиссии МОК были пожизненно отстранены от Игр из-за допинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданы CAS. Во втором - мотивировочная часть по 32 атлетам и тренерам, которых МОК не пригласил в Пхенчхан.

CAS отмечает, что в связи с дисквалификацией ОКР решения о приглашении российских спортсменов на Олимпиаду принимает МОК. Таким образом, МОК оставляет за собой право не выдавать индивидуальных приглашений атлетам. Отмечается, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета не являются наказанием. Получение приглашений - это привилегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.

В список вошли:

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)

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