15:04 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Юскову, Кулижникову и еще 11 россиянам

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CAS на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решений по шести российским спортсменам и семи членам тренерского и медицинского штаба, не допущенных до Олимпиады-2018 из-за допингового прошлого. 

Напомним, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не стала рассматривать апелляции шести российских спортсменов с допинговой историей на решение МОК не приглашать их на Игры-2018. Арбитры заявили, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS.

В список вошли: 

Коньки 
Павел КУЛИЖНИКОВ
Денис ЮСКОВ
Шорт-трек
Татьяна БОРОДУЛИНА
Биатлон 
Александр ЛОГИНОВ
Ирина СТАРЫХ
Прыжки с трамплина
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (не был включен в состав сборной по спортивным критериям)

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец 
тренеры российских конькобежцев Павел АбраткевичВиктор Сивков 
старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков 
главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан 
врач сборной России по бобслею Анна Вычик

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам, не допущенным до Игр //
Странный вердикт CAS. Суд не хочет даже слушать Юскова и Кулижникова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

5.11 + 5.13 => 6.1.

15:24 16 февраля

Waddim

По-моему это было очевидно. Даже я, не юрист, это понимал и до вынесения решения написал даже коммент, что иное просто не возможно - нет такой опции: приказать МОК пригласить спортсменов отстранённого от Олимпиады государства.

15:22 16 февраля

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