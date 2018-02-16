CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Юскову, Кулижникову и еще 11 россиянам

CAS на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решений по шести российским спортсменам и семи членам тренерского и медицинского штаба, не допущенных до Олимпиады-2018 из-за допингового прошлого.
Напомним, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не стала рассматривать апелляции шести российских спортсменов с допинговой историей на решение МОК не приглашать их на Игры-2018. Арбитры заявили, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS.
В список вошли:
Коньки
Павел КУЛИЖНИКОВ
Денис ЮСКОВ
Шорт-трек
Татьяна БОРОДУЛИНА
Биатлон
Александр ЛОГИНОВ
Ирина СТАРЫХ
Прыжки с трамплина
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (не был включен в состав сборной по спортивным критериям)
Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец
тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков
старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков
главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан
врач сборной России по бобслею Анна Вычик
CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам, не допущенным до Игр //
Странный вердикт CAS. Суд не хочет даже слушать Юскова и Кулижникова
- Татьяна Бородулина
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
spetrov
5.11 + 5.13 => 6.1.
15:24 16 февраля
Waddim
По-моему это было очевидно. Даже я, не юрист, это понимал и до вынесения решения написал даже коммент, что иное просто не возможно - нет такой опции: приказать МОК пригласить спортсменов отстранённого от Олимпиады государства.
15:22 16 февраля