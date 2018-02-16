CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Юскову, Кулижникову и еще 11 россиянам

CAS на официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решений по шести российским спортсменам и семи членам тренерского и медицинского штаба, не допущенных до Олимпиады-2018 из-за допингового прошлого.

Напомним, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не стала рассматривать апелляции шести российских спортсменов с допинговой историей на решение МОК не приглашать их на Игры-2018. Арбитры заявили, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS.

В список вошли:

Коньки

Павел КУЛИЖНИКОВ

Денис ЮСКОВ

Шорт-трек

Татьяна БОРОДУЛИНА

Биатлон

Александр ЛОГИНОВ

Ирина СТАРЫХ

Прыжки с трамплина

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (не был включен в состав сборной по спортивным критериям)



Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец

тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков

старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков

главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан

врач сборной России по бобслею Анна Вычик

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам, не допущенным до Игр //

Странный вердикт CAS. Суд не хочет даже слушать Юскова и Кулижникова