Бекки Скотт: "Штраф будет слишком поверхностным наказанием для России"

Председатель комиссии спортсменов ВАДА олимпийская чемпионка в лыжных гонках Бекки Скотт отметила, что Россия не должна отделаться штрафом за нарушения антидопинговых правил. Ранее британские СМИ сообщили, что МОК оштрафует Россию на 100 миллионов долларов, что станет одним из условий допуска россиян на Олимпиаду-2018.

– Я думаю, что штраф – это поверхностный жест, – цитирует Inside the Games Скотт. – Честно говоря, многие спортсмены думают, что Россия еще не ощутила реальных последствий за столь масштабный обман. Россияне выступили на Олимпиаде-2016, они выступали под своим флагом, завоевывали медали. С точки зрения комиссии спортсменов ВАДА это было не совсем нормально.

Думаю, что ИААФ и МПК сделали правильно, отстранив Россию, когда увидели масштаб мошенничества. Они приняли единственное верное решение. Если Россия будет оштрафована, то деньги должны пойти в ВАДА на борьбу с допингом. Это было бы справедливо. Мы должны повысить прозрачность дела по России.

Напомним, что МОК опроверг слухи о допуске России к Олимпиаде-2018 за 100 миллионов долларов.

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