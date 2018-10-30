Томас Бах: "В мире меняется климат, число кандидатов на проведение зимней Олимпиады сокращается"

Президент МОК Томас Бах выразил мнение, что климатические изменения влияют на количество стран, способных принять зимнюю Олимпиаду.

- Претендентов на проведение зимних Игр меньше. Бассейн можно построить везде, а оборудовать горнолыжную трассу сложнее, - цитирует Inside the Games Баха. - Кроме того, меняется климат, особенно в Европе, это сокращает число претендентов. Многие считают, что нет смысла вкладываться в зимние виды, потому что вложения не окупятся, и через 10 лет придется использовать искусственный снег.