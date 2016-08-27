Президиум ФГСР рассмотрит вопрос сотрудничества с тренером Спраклином 12 сентября

Глава федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут сообщил, что президиум ФГСР рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с британским тренером Майком Спраклином 12 сентября. Известный 78-летний специалист начал работу в сборной России осенью 2013 года. Он готовил российскую восьмерку к Олимпиаде-2016, несколько членов экипажа которой не были допущены на Игры в Рио. Сборная в итоге не смогла выставить в Рио эту лодку.

– Пока решения о том, продолжит ли Спраклин работу в сборной, нет, – цитирует "Р-Спорт" Бута. – Спраклин готов работать и дальше, но немного на других условиях. Пока мы не понимаем, насколько это удобно для нас. Имеется в виду занятость. Деньги его интересуют не настолько остро, это не главный вопрос. 12 сентября пройдет заседание президиума федерации, на котором в том числе будет рассмотрен и вопрос по Спраклину.