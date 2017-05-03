Десять российских гребцов, не допущенных к Олимпиаде-2016, выступят на чемпионате Европы

Десять россиян, не допущенных до участия в Олимпиаде-2016, примут участие в чемпионате Европы, сообщает официальный сайт ФГСР. В их число вошли Дмитрий Кузнецов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин (мужская восьмерка); Даниил Андриенко, Семен Яганов, Алексей Викулин, Александр Богдашин и Максим Телицын (четверка без рулевого).

Также в соревнованиях выступят все четыре гребца, принявших участие в Олимпиаде: Владислав Рябцев (четверка без рулевого), Антон Заруцкий, Никита Моргачев и Артем Косов (все - восьмерка).

Чемпионат Европы пройдет с 26 по 28 мая в чешском Рачице.

Ряд российских атлетов пропустили Олимпиаду-2016 на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.