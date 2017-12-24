Вальтер Плайкнер: "Демченко? В санях допинга быть не может"

Итальянский специалист Вальтер Плайкнер, который являлся главным тренером сборной России во время Игр в Сочи, не верит, что россиянин Альберт Демченко мог принимать допинг во время Олимпиады-2014. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Альберта Демченко и Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014. Демченко, который в настоящий момент является главным тренером сборной России по санному спорту, и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

– Мне ничего не известно о том, что они принимали допинг, так что вся эта история очень удивляет, – цитирует ТАСС Плайкнера. – Допинг в санном спорте – вообще глупость, таких допинговых историй в нашем виде спорта вообще никогда не происходило.

Я даже не представляю, как анаболики могут тебе помочь в санях, для меня это звучит глупо. У нас же не циклический вид спорта, у нас главное то, как ты управляешь санями, именно от их работы зависит результат. Но в санях допинга быть не может.