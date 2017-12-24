Вальтер Плайкнер: "Демченко? В санях допинга быть не может"

Итальянский специалист Вальтер Плайкнер, который являлся главным тренером сборной России во время Игр в Сочи, не верит, что россиянин Альберт Демченко мог принимать допинг во время Олимпиады-2014. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Альберта Демченко и Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014. Демченко, который в настоящий момент является главным тренером сборной России по санному спорту, и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.
– Мне ничего не известно о том, что они принимали допинг, так что вся эта история очень удивляет, – цитирует ТАСС Плайкнера. – Допинг в санном спорте – вообще глупость, таких допинговых историй в нашем виде спорта вообще никогда не происходило.
Я даже не представляю, как анаболики могут тебе помочь в санях, для меня это звучит глупо. У нас же не циклический вид спорта, у нас главное то, как ты управляешь санями, именно от их работы зависит результат. Но в санях допинга быть не может.
Крюков Сергей
Парни, вы все не правы. Сказано, что жрал - значит жрал. Наподобие тех таблеток, что употреблял герой Брэдли Купера в Области тьмы, для мозгового деятельности, такскать. "И Толстой жрал, когда Войну и мир писАл" (с). "А Мусоргский, вообще, бухал" (с)....
13:39
zyzx
hant64 Разве можно это объяснить дебилам из команды Освальда? А, ну да, сани же нужно разогнать на старте, метров 30 с ними пробежаться, как же тут без стероидов обойтись?------Это в скелетоне бежать надо. В санях они вообще сидя с толкача стартуют.
13:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Скоро за шахматы возьмутся. Там ведь надо чугунные фигуры поднимать, а еще тугую кнопку часов переключать. В шахматах без стероидов делать нечего! Факт..../////Зато махрового допингера фрума и всю скай наградят спец. призом от фарм компании.
13:16
КВ3641
hant64........... и тут промашка: у Демченко разгонная скорость во второй двадцатке.... может он куда то в сани вливал? надо бы с них пробы взять, пописать в бутылочку... это все равносильно допингу в керлинге: там его надо жрать, чтоб до дыр лет протереть своими швабрами...
12:15
hant64
Разве можно это объяснить дебилам из команды Освальда? А, ну да, сани же нужно разогнать на старте, метров 30 с ними пробежаться, как же тут без стероидов обойтись?
12:09