Наталия Гарт: "Демченко мог послать Родченкова подальше, если бы он предложил ему что-то попить"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что ни она, ни члены сборной не контактировали с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Ранее Альберт Демченко и Татьяна Иванова были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы. Одним из оснований стали показания Родченкова и так называемый "Дюшес-лист" – список участников Игр-2014, которые принимали специальный допинговый коктейль. Напомним, что Демченко - главный тренер сборной России.

– Безусловно, наши спортсмены подадут их в CAS до наступления 2018 года, – цитирует mk.ru Гарт. – Нам обещано, что в срок от 22 до 28 января того дня, когда российская сторона окончательно сформирует корейскую делегацию, решение будет принято.

– На фоне остальных отстранений россиян решение конкретно по вашим атлетам выглядит "намеренно запоздалым". Альберт Демченко – тот человек, без которого саночникам будет очень трудно в Корее.

– Запретить посещение Игр? Обескровить команду? Видимо, так оно и есть. Нас отправили по одному и тому же пути по коллективному признаку, что недопустимо. На Олимпийских играх соревнуются не страны, не группы или клубы, а спортсмены в индивидуальном порядке. И это прописано в Хартии. Такое отношение, такое основание очень обижает меня как руководителя. Мне обидно за Альберта Демченко, положившего 30 лет на спорт высших достижений, за Татьяну Иванову, которая в расцвете сил. За всю сборную России вне зависимости от вида. Атлетов, у которых безупречная история, никогда не было положительных проб, отстраняют и отбирают медали. Все это вместе – абсурд и подрывает само по себе олимпийское движение.

– А какие обвинения были предъявлены?

– В том, что эти спортсмены в оказались в "дюшес-листе". На каком основании Родченков нас туда включил? Что мы сильные? Но почему этому надо верить? Мы об этом человеке узнали после того, как начался скандал. Ни я как президент, ни мои спортсмены обвиняемые, не имели с ним никаких контактов. Альберт, который в таких случаях в выражениях не стесняется, сказал: "Да если бы такой человек ко мне подошел и предложил что-то там попить, я бы его послал очень далеко!" Я как президент хорошо знаю всех своих спортсменов. Поверьте, любой саночник понимает, что в случае махинаций однажды пойман. Их проверяют в любое время в любом месте. Где и как – не предугадать. Доказано, что никаких долей секунд преимущества обманным путем на трассе выиграть нельзя. Было бы смешно, если бы не было так грустно и не приняло такой катастрофический оборот. Я читаю иностранные издания, отклики спортсменов. И они на 100 процентов уверены, что все так и есть. На каком основании?