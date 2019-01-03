Защитник сборной России Романов: "С США будет мощная игра!"

Защитник молодежной сборной России Александр Романов – о четвертьфинале МЧМ со Словакией (8:3) и сопернике по полуфиналу – сборной США.

- Хотели как можно больше атаковать ворота, как можно больше забить, чтобы было больше уверенности в команде – быть одним кулаком.

- Сегодня все звенья забили. Игра была идеальная?

- Не сказал бы, идеальной игры в принципе не бывает. Были погрешности в обороне.

- Хорошо бы и словаки были в полуфинале или датчане?

- Можно было бы. Могли в любой момент повторить ошибку шведов. Отступать некуда.

- Вы прессу не читаете?

- Немножко почитываю. Только комментарии. Все, как обычно, - когда выигрываем, пишут – вау, когда плохо играем – плохо.

- Удивились вылету Канады и Швеции?

- Да, очень. Швейцарцев немножко успели посмотреть, Канаду не смотрели.

- Россия стала явным фаворитом. Это давит?

- Нет, давления никакого нет. Всем командам нечего терять. Швейцария доказала – не фаворит обыграл шведов, которые вышли с первого места.

- Что ожидаете от матча с США?

- Мощную игру. Тяжелее, чем с Канадой? Посмотрим. (Алексей Шевченко)

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