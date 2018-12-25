Защитник молодежной сборной Финляндии дал автограф фанату со скамейки штрафников

Защитник молодежной сборной Финляндии Урхо Вааканайнен умудрился дать автограф болельщику, находясь на скамейке штрафников. Игрок был удален в третьем периоде контрольного матча с Канадой (2:5). Один из болельщиков, сидящих за скамейкой штрафников, смог просунуть в щель между стеклами блокнот и ручку, чтобы Вааканайнен оставил свою подпись. Хоккеист не отказал в любезности и дал свой автограф.

Контрольный матч проводился в преддверии молодежного чемпионата мира, который стартует 27 декабря в Канаде.