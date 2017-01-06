Воробьев превзошел Могильного и Козлова

Сделав голевой пас на Кирилла Капризова, Михаил Воробьев установил рекорд сборной по числу результативных передач в рамках одного молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира нападающий "Салавата Юлаева" помог партнерам отличиться десять раз. По девять результативных передач делали в разные годы Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов и Наиль Якупов. Рекорд МЧМ по голевых пасов установил 1993 году Петер Форсберг, ассистировавший партнерам 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты сборных СССР/России в рамках одного МЧМ
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Передачи
|
Михаил ВОРОБЬЕВ
|
2017
|
7
|
10
|
Сергей НОВОСЕЛОВ
|
1985
|
7
|
9
|
Александр МОГИЛЬНЫЙ
|
1988
|
7
|
9
|
Вячеслав КОЗЛОВ
|
1991
|
7
|
9
|
Наиль ЯКУПОВ
|
2012
|
7
|
9