Воробьев превзошел Могильного и Козлова

Сделав голевой пас на Кирилла Капризова, Михаил Воробьев установил рекорд сборной по числу результативных передач в рамках одного молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира нападающий "Салавата Юлаева" помог партнерам отличиться десять раз. По девять результативных передач делали в разные годы Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов и Наиль Якупов. Рекорд МЧМ по голевых пасов установил 1993 году Петер Форсберг, ассистировавший партнерам 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты сборных СССР/России в рамках одного МЧМ