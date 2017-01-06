00:50 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Воробьев превзошел Могильного и Козлова

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Сделав голевой пас на Кирилла Капризова, Михаил Воробьев установил рекорд сборной по числу результативных передач в рамках одного молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира нападающий "Салавата Юлаева" помог партнерам отличиться десять раз. По девять результативных передач делали в разные годы Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов и Наиль Якупов. Рекорд МЧМ по голевых пасов установил 1993 году Петер Форсберг, ассистировавший партнерам 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты сборных СССР/России в рамках одного МЧМ

Игрок

Год

Матчи

Передачи

Михаил ВОРОБЬЕВ

2017

7

10

Сергей НОВОСЕЛОВ

1985

7

9

Александр МОГИЛЬНЫЙ

1988

7

9

Вячеслав КОЗЛОВ

1991

7

9

Наиль ЯКУПОВ

2012

7

9

 
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