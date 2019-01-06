Виталий Кравцов: "Могли выиграть больше, но довольствуемся тем, что есть"

Нападающий молодежной сборной России​ Виталий Кравцов после победы над Швейцарией в матче чемпионата мира (5:2) отметил, что старался больше играть на команду. Также он признался, что команда за турнир стала семьей.

– Старался больше играть на команду. На себе не зацикливался, - сказал Кравцов в эфире "Матч ТВ". - Все бились, старались. Могли выиграть больше, но довольствуемся тем, что есть. За турнир мы стали, как одна семья. Будет грустно вспоминать, что никогда не встретимся больше в таком составе.

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