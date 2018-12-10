Виталий Кравцов: "Главное - выиграть молодежный чемпионат мира"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов отметил в интервью "СЭ", что рассчитывает на победу на чемпионате мира. Он подчеркнул, что хорошо себя чувствует после повреждения.
– Как вы оклемались после повреждения?
– Да нормально все. Поспал, встал – и все прошло.
– Сами не испугались?
– Нет. Ничего не испугался. Врачи помогли, успокоили. Все здорово.
– Какие планы на Ванкувер? Зажечь?
– Первое место выиграть. Зажечь всей командой.
– Стать лучшим игроком?
– Это уже второстепенный вопрос. Главное – выиграть и показать все, на что мы способны. (Игорь Еронко)
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