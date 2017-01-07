Валерий Брагин: "В следующем году будет еще сложнее, 1998 год слабее"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин считает, что на следующем чемпионате мира придется еще сложнее, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде. Золотые медали завоевали хоккеисты США, канадцы стали вторыми.

– Воробьев превзошел ожидания, сыграл очень здорово, добавил в обороне. Растет талантливый парень. Похож на Ларионова? Все может быть. В следующем году будет проще? Нет, 1998 год слабее. Вы же сами видели, как сыграл его лучший представитель Рубцов.

У Гурьянова были определенные проблемы, но перед турниром он заверил, что все будет нормально. И свое слово сдержал, сыграл здорово.