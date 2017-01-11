Валерий Брагин: "Сейчас минимум 4 человека должны играть в нападении. Втроем уже никого не обыграешь"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" рассказал, что нового он увидел на прошедшем чемпионате мира. Он отметил, что игроки должны быть более универсальными.

– Увидели на прошедшем чемпионате мира какие-нибудь тактические новинки или что-то подобное?

– Конечно. Много чего. Не то что в плане общей тактики, а какие-то нюансы: вбрасывание в чужой зоне, в своей, как расставляться, в плане игры защитников, которые стали действовать более активно, как нападающие. Сейчас минимум четыре человека должны играть в нападении. Втроем уже никого не обыграешь.

– Вам как-то удавалось до сих пор.

– У нас Рыков, Сергачев. Они что, мало подключались что ли?

– Если бы у вас было еще больше Рыковых и Сергачевых, вы бы играли по-другому в атаке?

– Это все равно больше зависит от нападающих.

– Должны быть универсалы.

– Конечно. Надо уметь играть и в обороне. Поэтому выбор пал на этих хоккеистов.

– Атака немного пострадала.

– Она не пострадала. Просто мы рассчитывали на ребят, которые ярко сыграют в атаке, но немного не получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)