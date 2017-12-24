Валерий Брагин: "По составу на МЧМ-2018 осталось принять решение по 2-3 позициям"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после товарищеского матча со Словакией (3:2 Б) отметил, что доволен тем, как команда перестроилась по ходу игры. Россияне уступали 0:2 до третьего периода.

– Тяжело входили в игру. Последствия серьезной работы, которая велась в ходе подготовки, – приводит пресс-служба ФХР слова Брагина. – Но самое главное, что смогли перестроиться, добавить и сравнять счет. По составу осталось принять решение по 2-3 позициям. Сейчас все обсудим и объявим ребятам.

Напомним, молодежный чемпионат мира-2018 состоится в Баффало. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией, Белоруссией и Швецией.