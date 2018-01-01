Валерий Брагин: "Очень много играли в меньшинстве. Это надо убирать"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ против Швеции (3:4 Б) отметил, что у команды были шансы выиграть. По его словам, помешало этому большое количество удалений.
- Что скажете по поводу качества игры?
- Очень много отрабатывали меньшинство. В следующей игре это все надо убирать, плей-офф начинается. С другой стороны, очень хорошая тренировка для нас была. Было много шансов сегодня выиграть - ну, так сложилось. Нам надо было побеждать в основное время, поэтому меняли Сухачева на шестого полевого, но не получилось немножко.
- Спад сборной во втором периоде связан с меньшинством?
- Конечно, очень много играли в меньшинстве. Ребята нагрузились, нужно было время для восстановления, другие, кто слабо действует в меньшинстве, вообще не выходили на лед.
- Мы пропускаем, быстро отыгрываемся, а потом снова в окопы уходим.
- Какие еще окопы? Удаления были - выброс необязательный, втроем остались.
- А в первом периоде устраивал наш хоккей?
- Легкие шайбы пропустили. Не соперник приложил умения и мастерство, а мы ошибались. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
pojarniy
Парни только характер!
10:15
maxcds
Очень много отрабатывали меньшинство. В следующей игре это все надо убирать /// Как это уберешь, если наши игроки (за исключением 2-3 человек) сильно уступают в индивидуальном мастерстве. Так и будут хватать удаления. Ни рук, ни ног. Играть головой это уже ты Николаич не научил. Отвратительная ситуация с молодежью, если это лучшие кто у нас есть
09:31