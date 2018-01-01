Валерий Брагин: "Очень много играли в меньшинстве. Это надо убирать"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ против Швеции (3:4 Б) отметил, что у команды были шансы выиграть. По его словам, помешало этому большое количество удалений.

- Что скажете по поводу качества игры?

- Очень много отрабатывали меньшинство. В следующей игре это все надо убирать, плей-офф начинается. С другой стороны, очень хорошая тренировка для нас была. Было много шансов сегодня выиграть - ну, так сложилось. Нам надо было побеждать в основное время, поэтому меняли Сухачева на шестого полевого, но не получилось немножко.

- Спад сборной во втором периоде связан с меньшинством?

- Конечно, очень много играли в меньшинстве. Ребята нагрузились, нужно было время для восстановления, другие, кто слабо действует в меньшинстве, вообще не выходили на лед.

- Мы пропускаем, быстро отыгрываемся, а потом снова в окопы уходим.

- Какие еще окопы? Удаления были - выброс необязательный, втроем остались.

- А в первом периоде устраивал наш хоккей?

- Легкие шайбы пропустили. Не соперник приложил умения и мастерство, а мы ошибались. (Алексей ШЕВЧЕНКО)