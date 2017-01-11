Валерий Брагин: "На молодежном чемпионате мира понравилась сборная России. А кто еще?"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, посетив редакцию "СЭ", подчеркнул, что у его команды были все шансы выиграть недавний молодежный чемпионат мира. Россияне завоевали бронзовые медали турнира, в полуфинале по буллитам уступив будущим победителям соревнований из США.

– Какая команда больше всего вам понравилась на турнире?

– (после паузы). Сборная России. А кто еще?

– Но вам не показалось, что по интенсивности уровень финала Канада – США был даже повыше, чем взрослый чемпионат мира?

– Я бы так не сказал. Когда проигрываешь будущему чемпиону в седьмом послематчевом буллите, то ощущения и восприятие немного другие. На месте сборной США должны были оказаться мы. По ходу турнира нам удалось убрать негативные моменты и привести в порядок общекомандные действия. Шансы выиграть турнир были.

– Не было ли мысли поменять Илью Самсонова по ходу буллитной серии с американцами?

– На эту тему мы как раз и думали – и по ходу самой серии, и перед ее началом. Даже еще по ходу тренировочного процесса. После окончания каждого занятия пробиваем буллиты всем трем вратарям. Самсонов смотрелся предпочтительнее. Вот вы представьте, я меняю вратарю, и он пропускает. Чтобы мне тогда сказали?

– Ничего хорошего.

– Правильно, тренер, ты что творишь? Человек месяц в хоккей не играет. Был бы в запасе Сухачев, то, возможно, что-то сделали. Но он получил травму и вторым был Красоткин, не имевший игровой практики на протяжении месяца – с 5-го декабря.

– В Калгари в 2012 году вы поменяли Василевского в полуфинале с канадцами, хотя он не был виноват в пропущенных шайбах.

– Тогда надо было менять его после третьего гола, и мы бы спокойно довели матч до победы, сохранив силы и эмоции на финал. Главный тренер опоздал. Хорошо хоть, что после пятой пропущенной шайбы заменил Василевского. Если Андрей пропускает немного нелепый гол, то сразу начинает об этом думать, анализировать. Вратарь на льду этого делать не должен.