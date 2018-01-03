Валерий Брагин: "Мы предупреждали, что США мощно начинает все матчи"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил причины поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США (2:4).
– Чего не хватило в концовке матча нашей команде?
– Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет – при счете 2:2.
– Были у нас грубые ошибки?
– В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде – где-то и мы владели инициативой, третий – получился равным до пропущенной шайбы.
– Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?
– В этом и заключается наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Michael_
Антимайдан +100. Особенно доставляют,что то тут забывшие, евреи и хохлы
12:09
Антимайдан
Достали нытики. Столько лет подряд сборная была "в медалях", эта серия должна была рано или поздно закончиться. И - сразу повылазили нытики: "шеф, всё пропало!!!"
11:56
Джон....Сильвер
Похоже удел россиян - смотреть пафосные дебильные фильмы вроде "Движение вверх" и тешить себя столетними победами над американцами. А те самые американцы только бьют наших последние 30 лет по всем статьям и даже кино про это избиение не снимают! Уже с нас достаточно. Оплеванная сборная с непонятно каким названием, с чужим флагом и гимном в Корее. Ни футбола, ни баскетбола, теперь еще и не хоккея! Ну зато в новостях по телеку мы круто живем!
07:31