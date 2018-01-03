07:14 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Мы предупреждали, что США мощно начинает все матчи"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил причины поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США (2:4).

– Чего не хватило в концовке матча нашей команде?

– Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет – при счете 2:2.

– Были у нас грубые ошибки?

– В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде – где-то и мы владели инициативой, третий – получился равным до пропущенной шайбы.

– Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?

– В этом и заключается наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча США - Россия

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Michael_

Антимайдан +100. Особенно доставляют,что то тут забывшие, евреи и хохлы

12:09

Антимайдан

Достали нытики. Столько лет подряд сборная была "в медалях", эта серия должна была рано или поздно закончиться. И - сразу повылазили нытики: "шеф, всё пропало!!!"

11:56

Джон....Сильвер

Похоже удел россиян - смотреть пафосные дебильные фильмы вроде "Движение вверх" и тешить себя столетними победами над американцами. А те самые американцы только бьют наших последние 30 лет по всем статьям и даже кино про это избиение не снимают! Уже с нас достаточно. Оплеванная сборная с непонятно каким названием, с чужим флагом и гимном в Корее. Ни футбола, ни баскетбола, теперь еще и не хоккея! Ну зато в новостях по телеку мы круто живем!

07:31