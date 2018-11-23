Валерий Брагин: "Кравцова берем на МЧМ как вингера, вариант в центре - запасной"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отмтил, что планирует использовать на МЧМ нападающего "Трактора" Виталия Кравцова крайним нападающим.

– Давно при определении состава на чемпионат мира не было столько споров – на этот раз есть, из кого выбирать. Много кандидатов зарекомендовали себя и на Суперсерии в Канаде, и на параллельно проходившем турнире Четырех наций в Чехии.

– Я давно говорил, что в этом возрасте в атакующей линии существует хорошая конкуренция. Для меня это положительный момент. Те качества, которыми должны обладать игроки для попадания в сборную, все знают. Еще пара дней, и мы окончательно определимся с кандидатами.

– Насколько серьезно вы проанализировали выступление ребят, игравших в Чехии?

– Мой ассистент Юрий Бабенко, работавший на этом турнире, мне все рассказал и привез диски с записью матчей, поэтому я обладаю полной информацией по каждому игроку.

– Виталий Кравцов там вынужденно сыграл на позиции центрального нападающего. Получилось неплохо. Вы рассматриваете вариант с использованием его в этой роли и на чемпионате мира?

– Могу вспомнить случай с Евгением Кузнецовым, игравшем на краю. Я его перевел в центр во время чемпионата мира, и он прекрасно себя проявил. Сейчас в НХЛ Кузнецов тоже играет на этой позиции. Но Кравцова в сборную мы берем пока как крайнего нападающего, держа в уме расклад с использованием его в центре как запасного. Хотя в ходе тренировочного процесса обязательно попробуем этот вариант. (Михаил Зислис)

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