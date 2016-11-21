Валерий Брагин: "Канадцы стали серьезнее относиться к Суперсерии"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что тренерскому штабу команды осталось определиться с несколькими кандидатами на поездку на чемпионат мира. По словам специалиста, после Суперсерии в Торонто удалось собрать много полезной информации.

– Играли на победу в каждом матче, но главной задачей было проверить кандидатов в разных ситуациях, – сказал Брагин. – В итоге посмотрели всех в деле, выполнили задуманное. Сейчас анализируем итоги.

– Почему оборона провела три первые игры увереннее, чем последние, в которых было много неточностей и потерь?

– Из-за очень тяжелого графика накопилась усталость. На этом фоне возникали необязательные ошибки. Нам противостояли примерно одинаковые по силе команды. Канадцы стали серьезнее относиться к этой Суперсерии, и если раньше они варьировали состав сборных лиг, то сейчас оба матча проводят только лучшие игроки, их выставляют на обе встречи. Уровень матчей высокий, и после них у нас появляется много полезной информации.

– Как будете решать проблему с реализацией лишнего, которая совсем не удалась и была самым заметным недостатком в Канаде?

– Смотрю, всех волнует большинство. Вопрос нас, конечно, очень волнует тоже. Многие кандидаты вообще не выходят в большинстве в своих клубах. Только у ярославской тройки, которая играет в "Рязани" (Юртайкин – Алексеев – Крикуненко. – Прим. "СЭ") что-то получалось, но к маленьким площадкам, где надо было думать быстрее, они немного не адаптировались. Во время трехдневной паузы мы, конечно, работали и что-то поправили, но, к сожалению, успеха в большинстве не достигли. Поэтому для успешного выступления на чемпионате мира нам в первую очередь предстоит прибавить в игре в неравных составах.

– После окончания Суперсерии вы сказали, что под вопросом 7-8 позиций. Сейчас ситуация изменилась?

– За командой я слежу уже несколько лет, видел ее выступление на юниорском чемпионате мира в Швейцарии и хорошо знаю возможности каждого. Костяк из 10-12 хоккеистов определился давно. Все были в равных условиях и получили шанс проявить себя, и сами прекрасно об этом знают. На молодежный чемпионат мира поедут сильнейшие на данный момент. Нужно окончательно посмотреть еще несколько кандидатов, но состав уже практически определен. Осталось сделать выбор по двум позициям. Мы садимся на сборы 7-8 декабря и начинаем подготовку. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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